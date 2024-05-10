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迪卡侬首席执行官科波拉：“借助中国速度加快推进品牌战略”

2024年05月10日14:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎5月10日电 （记者尚凯元）“中国市场具备丰富的要素、完整的产业生态系统，为迪卡侬的长足发展提供了重要支撑。我们希望更多地增加对中国的投资，借助中国速度加快推进品牌战略。”迪卡侬集团首席执行官芭芭拉·马丁·科波拉日前在接受人民网记者专访时表示。

不久前，法国运动品牌迪卡侬在法国巴黎雅高体育场宣布品牌焕新，推出全新品牌宗旨以及包含轨道形标志的全新品牌形象，并发布全新品牌战略“北极星”。“在集团的全新品牌战略中，中国的作用是多方面的。”科波拉表示。

上世纪90年代，迪卡侬在广州设立生产采购办公室，2003年，迪卡侬在上海开设亚洲首家实体概念店。如今，中国已成为该品牌首个实现全产业链布局的海外市场，包括零售、生产、物流、设计等各个环节。看重功能性和专业性的迪卡侬，大部分销售的是自有设计产品，研发中心一般会放在该运动“最火热”的地方，比如登山滑雪产品全球研发中心就在勃朗峰下，而羽毛球设计中心则设立在中国。

“我们认为，中国在体育产业领域具有巨大发展潜力。”科波拉表示，在中国，体育产业正进入高速发展期。据了解，中国体育场地设施建设步伐加快，2023年中国全国人均体育场地面积达到2.89平方米，全民健身步道达到37.1万公里，较2019年增长107%。“中国对推进体育事业、激发全民体育热情的坚定承诺让我印象深刻，这种推动力强劲而明确。”科波拉说。

无论是徒步、自行车骑行等大众运动项目，还是潜水、冲浪等小众运动风潮，迪卡侬产品紧跟中国体育消费的热点。与此同时，中国民众体育消费的热情也在促进整个产业发展。据统计，截至2023年一季度末，中国户外运动相关企业达20.4万家，比2021年底增长超过20%。“这表明，整个行业系统都在为让人们更加积极地参与体育活动而变革。”科波拉说。

科波拉去年在中国访问时，看到品牌通过抖音、小红书等社交平台直播带货，这给她留下深刻印象。她说：“中国市场对于营销和服务方式的创新令人赞赏，这些成功经验分享到其他地区，推动了整个集团的创新进程。”

在科波拉看来，体育运动能够跨越地域和文化壁垒，是不同文化交流的重要载体。科波拉表示，为推动法中双方的体育文化交流，迪卡侬积极打造融合法中特色的活动和服务，比如将在欧洲有20多年历史的群众运动项目“Vital Sport运动汇”引进上海、深圳、广州等城市，与当地运动俱乐部及各合作伙伴联手举办。“今年是法中建交60周年，我们期望迪卡侬能够成为法中两国友好合作的典范，借此契机分享创新成果，建立更多双赢的商业合作关系，为双方关系发展贡献力量。”

(责编：燕勐、杨牧)

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