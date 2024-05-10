人民网迪拜5月9日电 （记者管克江）“中国经济和人民币资本市场国际合作论坛”8日在迪拜成功举办。论坛由工商银行迪拜分行主办，中国金融四十人论坛提供学术支持。活动旨在分享中国宏观经济、中国银行间市场开放及人民币国际化的最新政策，研讨人民币资本市场持续开放过程中的金融合作机遇。来自中东北非地区的银行、类主权机构、政府部门、资管公司等50多家机构的100余名嘉宾及媒体参会。

论坛上，中国驻阿联酋大使张益明在致辞中重点介绍了中阿两国金融投资领域开展的务实合作成果，寄语中阿金融领域合作迈上更高台阶，更好支撑实体经济发展，更好服务中阿高质量共建“一带一路”。中国金融四十人论坛专家黄益平介绍了人民币国际化的最新发展；中国金融四十人论坛专家高善文对中国宏观经济发展的新动能、新趋势进行了全景描绘。中国外汇交易中心专家介绍了中国银行间债券市场（CIBM）最新发展情况；工商银行总行专家从投融资两方面系统讲解了工商银行面向境外机构投资者提供的CIBM市场一体化服务方案和优势；工商银行迪拜分行负责人就中东地区人民币业务发展及工商银行金融服务进行了整体介绍。

论坛一景。工商银行迪拜分行供图

论坛还安排了交流讨论环节，来自工商银行总行国际业务部、阿布扎比第一银行、阿联酋国民银行、阿联酋马捷力银行、富达国际的专家围绕人民币资本市场持续开放过程中的中阿金融合作进行了深层次的交流和探讨。此外，中国金融四十人论坛专家与各主要外资金融机构经济学家，就走向更紧密的中国—中东金融合作话题专题进行了闭门研讨。

工商银行迪拜分行相关负责人表示，近年来，中国与中东加大双向奔赴，金融合作日益深化，中东地区银行和类主权机构对中国资本市场开放、跨境人民币业务的关注度持续提升。今年恰逢中阿建交40周年，双方合作步入历史最好时期，金融投资合作面临难得的历史机遇，工商银行将切实发挥好中东金融机构桥梁纽带作用，助力推动金融支持高质量共建“一带一路”走深走实。

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