人民网斯德哥尔摩5月9日电 （记者殷淼）5月9日，中国驻瑞典大使崔爱民在瑞典网络媒体《新闻之声》发表题为《牢记建交初心，携手共创未来》的署名文章，回顾中瑞建交74年来的历史，强调指出独立自主、相互尊重、互利共赢的建交初心是两国关系不断向前发展的历史经验和宝贵财富，也是双方持续深化友好合作的重要基础和强大动力。呼吁继续秉持建交初心，努力开拓中瑞互利共赢新局面，携手为维护世界和平、促进共同发展作出更大贡献。全文如下：

5月9日，是中国和瑞典建交纪念日。74年前，瑞典承认新中国，在西方国家第一个与新中国建交，开启了双方友好合作的新纪元。建交后，在两国几代人的精心呵护和不懈推动下，中瑞关系平稳发展，各领域交流合作成果丰富，两国人民友谊不断深化，书写了不同文明、不同制度、不同发展水平的国家间相互成就、共同发展的美好篇章。

回顾中瑞建交74年来的历史，独立自主、相互尊重、互利共赢的建交初心是两国关系不断向前发展的历史经验和宝贵财富，也是双方持续深化友好合作的重要基础和强大动力。只有坚持独立自主，才能突破阵营对抗的巢臼，将前途命运掌握在自己手中；只有坚持相互尊重，切实照顾彼此核心利益和重大关切，才能有效管控矛盾和分歧，让对话合作行稳致远；只有坚持互利共赢，才能挖掘务实合作广阔潜力，不断增进两国人民的福祉。

当今世界进入新的动荡变革期。各种新旧问题与复杂矛盾叠加碰撞、交织发酵，人类社会面临前所未有的挑战。无论是大国还是小国，无论是发达国家还是发展中国家，正日益形成利益交融、安危与共的利益共同体、责任共同体和命运共同体。不管前途是晴是雨，同舟共济、携手合作是唯一正确选择。中瑞双方应珍视建交初心，赓续传统友谊，从历史中汲取智慧和营养，从战略高度和长远角度看待和把握双边关系，为两国繁荣稳定与世界和平发展贡献力量。由于历史文化、发展阶段、社会制度不同，中瑞在一些问题上存在不同看法实属正常。两国有着源远流长的深厚友谊、利益广泛的务实合作、对可持续发展的共同愿景，不存在地缘政治矛盾和根本利益冲突，深化交流合作前景广阔。当前，中国正进一步全面深化改革，稳步扩大制度型开放，进一步扩大市场准入，这将为包括瑞典在内的世界各国提供更广阔的市场空间，带来更多合作共赢的机遇。

站在人类发展的十字路口，面对风云变幻的百年变局，中方愿同瑞方共同秉持独立自主、相互尊重、互利共赢的建交初心，增进交流沟通和理解互信，夯实传统合作根基，扩展创新合作领域，密切人文交往交融，努力开拓中瑞互利共赢新局面，携手为维护世界和平、促进共同发展作出更大贡献。

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