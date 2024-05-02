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中企助力卢旺达妇女宫颈癌筛查

2024年05月02日10:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕5月1日电 （记者黄炜鑫）4月30日，华大基因与卢旺达生物医学中心启动宫颈癌筛查合作项目。该项目将为当地适龄女性提供2万份HPV基因检测，助力实现当地宫颈癌筛查防控目标。

中国驻卢旺达大使王雪坤，卢旺达东方省省长鲁宾吉萨、恩戈马市长娜塔莉，卢旺达生物医学中心艾滋病毒/艾滋病预防和控制研究所主任阿尔伯特、癌症疾病部门主任马尼拉加巴，华大基因首席运营官杜玉涛，中国驻卢旺达使馆经商参赞高志强等出席仪式。

王雪坤表示，中卢建交以来，两国关系持续稳步发展。双方政治互信不断增强，经贸交融日益深入，包括医疗卫生在内的各领域合作不断深化。中方援建了基本戈医院和马萨卡医院，启动马萨卡医院扩建项目，累计派出24批援卢医疗队，有力支持了卢旺达医疗卫生事业发展。中方愿以新一届中非合作论坛峰会召开为新起点，与卢方共同书写中卢医疗合作新篇章，共建健康丝绸之路。

中国驻卢旺达大使王雪坤致辞。主办方供图

中国驻卢旺达大使王雪坤致辞。主办方供图

鲁宾吉萨表示，感谢中方多年来对卢旺达医疗卫生事业的大力支持，愿与中方携手努力，增进卢旺达人民健康和福祉。

卢旺达东方省省长鲁宾吉萨致辞。主办方供图

卢旺达东方省省长鲁宾吉萨致辞。主办方供图

阿尔伯特说，与华大基因的合作将提升当地宫颈癌筛查工作效率，期待这种合作能够扩展到卢旺达其他地区。

卢旺达生物医学中心艾滋病毒/艾滋病预防和控制研究所主任阿尔伯特致辞。主办方供图

卢旺达生物医学中心艾滋病毒/艾滋病预防和控制研究所主任阿尔伯特致辞。主办方供图

据杜玉涛介绍，世界卫生组织在相关指南中指出，HPV检测可作为宫颈癌筛查的首选筛查方法，并推荐自采样技术，即女性自行收集检测样本后进行统一检测。HPV检测已经应用于中国诸多大型公共卫生服务项目中，并取得了显著效果。“希望能将这一技术和模式推广至更多国家，助力全球各地加速实现消除宫颈癌目标。”她说。

华大基因首席运营官杜玉涛致辞。主办方供图

华大基因首席运营官杜玉涛致辞。主办方供图

当地工作人员培训适龄女性自采样方法。主办方供图

当地工作人员培训适龄女性自采样方法。主办方供图

(责编：燕勐、刘慧)

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