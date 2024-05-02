人民网斯德哥尔摩5月1日电 （记者殷淼）4月26日至28日，斯德哥尔摩中国文化中心、中外文化交流中心、瑞典武术协会联合举办“太极日”主题活动，邀请来自中国陈家沟的陈氏太极拳第十一代传人陈正雷在瑞典首都斯德哥尔摩开设为期三天的“中国太极大师班”培训体验课。

中国陈家沟陈氏太极拳第十一代传人陈正雷教授太极拳。斯德哥尔摩中国文化中心供图

据介绍，活动预告一经发出就报名火爆，根据报名要求，培训班录取了来自瑞典、丹麦、挪威、英国、泰国、摩尔多瓦等国的80余名学员参加培训。中国驻瑞典大使崔爱民、文化参赞兼斯德哥尔摩中国文化中心主任李蕊、瑞典武术协会主席佩德·芬西厄出席了开幕式。

培训班学员学习太极拳。斯德哥尔摩中国文化中心供图

培训班期间，主办方还举办了以太极为主题的中国故事讲座，陈正雷介绍了陈式太极拳300年来在中国与世界范围内的传承与发展，讲授了学习太极拳的基本要领，并亲自为大家示范有关动作。

陈正雷老师亲自示范指导。斯德哥尔摩中国文化中心供图

在接下来的两天训练课中，陈正雷亲自教授了太极的气息运用和规范性拳法，学员们认真听讲和练习，积极交流切磋。学员们表示这次培训课十分难得和宝贵，他们十分珍惜这次机会，在老师的指导下，不仅提升了太极的技能，更是学习到太极代表的刚柔相济、和谐共生的理念，对中国传统文化蕴含的哲理深感认同和理解。

陈正雷老师与培训班全体学员合影留念。斯德哥尔摩中国文化中心供图

太极拳，是以太极哲理为依据，汲取传统养生和技击智慧而编创的一种武术，是中华传统武术的瑰宝。2020年12月17日，联合国教科文组织将太极拳列入人类非物质文化遗产代表作名录，向全世界人民传递太极文化，共享古老东方的体育实践。

随着“太极热”在世界各地兴起，每年4月最后一个周六成为全球太极爱好者自发庆贺的“世界太极日”，旨在通过太极表演、讲座等活动，切磋交流技艺，弘扬中华文化。

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