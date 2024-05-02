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“今日中国非遗馆”亮相阿布扎比书展

2024年05月02日10:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布扎比5月1日电 （记者任皓宇）当地时间4月29日，由中国外文局欧非传播中心（今日中国杂志社）组织参展的“今日中国非遗馆”在第33届阿布扎比国际书展开幕当天揭幕。

中国外文局局长杜占元（右）和中国驻阿联酋大使张益明（右二）在“今日中国非遗馆”展台，观看非遗产品竹刻《古兰经》。主办方供图

中国外文局局长杜占元（右）和中国驻阿联酋大使张益明（右二）在“今日中国非遗馆”展台，观看非遗产品竹刻《古兰经》。主办方供图

作为阿联酋阿布扎比语言中心、阿布扎比国际书展组委会的合作伙伴，中国外文局欧非传播中心（今日中国杂志社）应阿布扎比国际书展组委会特邀参展。“今日中国非遗馆”占地144平方米，聚焦珠算、陶瓷、竹刻等中国非遗作品及多种文创产品，神墨国际教育集团、山东银凤陶瓷集团以及景德镇粉彩陶瓷传承人傅长敏、陈罄等单位和艺术家携上百件非遗作品参加了此次非遗馆展示活动，成为阿布扎比书展上一道亮丽的风景线。

开幕当天，中国外文局局长杜占元、中国驻阿联酋大使张益明亲临展台参观指导。来自阿联酋、埃及、阿曼、土耳其等国的游客纷纷来到非遗馆参观选购，对精美绝伦的中国工艺品赞不绝口，为非遗产品背后蕴含的中华传统文化惊叹不已。

此次“今日中国非遗馆”活动不仅为中国传统工艺提供了对外展示的机会，让外国友人进一步加深对中华优秀传统文化、对中国的了解和认知，更为保护和传承文化遗产、弘扬中华优秀传统文化、促进中阿文明交流做出了贡献。

(责编：燕勐、刘慧)

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