新华社波哥大5月1日电（记者周盛平）哥伦比亚总统佩特罗1日在首都波哥大宣布，哥伦比亚2日起将与以色列断绝一切外交关系。

佩特罗1日在波哥大举行的一个集会上说，之所以要与以色列断交，是因为以色列领导人“搞种族灭绝”。他强调说：“我们不能回到种族灭绝、灭绝一整个民族的时代。”

以色列外交部长卡茨当天在社交媒体发文，谴责佩特罗宣布与以色列断绝外交关系，并称以哥关系不会被改变。他说，“以色列和哥伦比亚的关系一直良好”，佩特罗“无法改变这一点”。

自去年10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，哥伦比亚与以色列关系一直高度紧张。佩特罗多次抨击以色列，并号召其他拉美国家跟哥伦比亚一起对以色列进行谴责。去年10月底，佩特罗宣布召回哥驻以色列大使。

去年12月29日，南非向国际法院提起诉讼，指控以色列在加沙地带实施种族灭绝。今年1月26日，国际法院发布具有约束力的“临时措施”，要求以色列遵守《防止及惩治灭绝种族罪公约》，防止在加沙地带发生针对巴勒斯坦人的种族灭绝行为。（参与记者：吕迎旭、王卓伦）

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