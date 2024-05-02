新华社华盛顿5月1日电（记者许缘 熊茂伶）美国联邦储备委员会1日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，并自6月起放缓资产负债表缩减速度。

这是美联储自去年9月以来连续第六次会议维持利率不变。美联储在当天发表的声明中说，通货膨胀率虽在过去一年有所缓解，但仍处于高位。近几个月，美联储在实现2%通胀目标方面“缺乏进一步进展”。在对通胀率持续向2%的长期目标迈进抱有更大信心之前，美联储降低联邦基金利率目标区间“是不合适的”。

声明说，在过去一年里，实现充分就业和物价稳定这两大目标的风险“已经趋于更好的平衡”。这一措辞较此前声明中的“正趋于更好的平衡”有所调整。

根据声明，美联储将继续减少其持有的美国国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券，但将放缓减持速度。自6月起，负责公开市场操作的联邦公开市场委员会将把每月美国国债减持上限从600亿美元降至250亿美元。同时，该委员会将维持每月机构债务和机构抵押贷款支持证券减持上限在350亿美元不变，并将超过这一上限的任何本金用于美国国债的再投资。

声明重申，在评估适当的货币政策立场时，美联储将继续监测即将发布的信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍目标实现的风险，美联储将准备酌情调整货币政策立场。

5月1日，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在华盛顿出席记者会。新华社记者 刘杰 摄

美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，眼下美国劳动力市场需求依然强劲，通胀超预期增长。在这种情况下，“推迟降息可能是合适的”。

他还表示，放慢缩表步伐并不意味着美联储将缩小资产负债表收缩规模或是为经济增长减少限制，而是确保资产负债表以更为渐进的方式逐步接近其最终规模，同时降低货币市场承受压力的可能性，避免金融市场动荡。

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