新华社贝尔格莱德5月1日电（记者邓耀敏 石中玉）由中国电力建设集团（中国电建）承建的塞尔维亚国家足球体育场项目1日在塞首都贝尔格莱德的项目施工现场举行奠基仪式。

塞尔维亚总统武契奇出席仪式，并在致辞中表达了对项目建设的愿景和期待。他说，两年半后塞尔维亚将迎来欧洲乃至世界上最美丽的体育场之一，塞尔维亚人民将拥有更高质量的体育设施与服务。感谢中方一如既往对塞尔维亚发展的大力支持，期待与中国朋友一起建设完成这一“伟大的项目”。

中国驻塞尔维亚大使李明在致辞中对武契奇总统和塞尔维亚政府一直以来对中国企业的信任，以及支持中国电建承建塞尔维亚国家足球体育场和世博会会展中心两个项目表达感谢。他说，2027年贝尔格莱德专业类世博会不仅是建设和改变整个塞尔维亚的重要盛事，也将为中塞务实合作进一步深化带来新机遇和新发展。

中国电建国际公司董事长陈观福在仪式后对媒体表示，中国电建高度重视塞尔维亚市场的业务发展，尤其是国家足球体育场和世博会会展中心系列项目。中国电建将切实做好项目施工和履约，确保项目按时完工，为塞尔维亚经济社会发展贡献力量。

据中国电建介绍，位于贝尔格莱德西南部苏尔钦区的塞尔维亚国家足球体育场和世博会会展中心项目群是塞尔维亚国家优先发展的重大项目。国家足球体育场能容纳5.2万名观众，可承接世界杯和欧洲杯级别的足球赛事；会展中心将作为东南欧最大的国际贸易博览会场馆之一，承接2027年贝尔格莱德专业类世博会。项目群建成后，将成为贝尔格莱德市地标性建筑，有利于提升城市形象，带动当地经济社会发展。

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