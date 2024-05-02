新华社安曼5月1日电（记者何奕萍）约旦1日强烈谴责以色列定居者极端分子袭击两支向加沙地带运送援助物资的约旦车队，并要求以色列当局对这一行为负全部责任。

约旦外交部当天发表声明说，这两支车队由约旦哈希姆慈善组织与世界粮食计划署和其他一些国际慈善组织合作组织，向加沙地带运送食品、面粉和其他人道主义援助物资。一支车队从凯雷姆沙洛姆口岸进入加沙地带，另外一支首次从埃雷兹口岸进入加沙地带。1日凌晨，两支车队在分别前往口岸的途中遭到以色列定居者极端分子袭击，一些物资被扔到道路上，部分车辆被损坏。

约旦外交部发言人苏菲安·古达说，以色列政府未能保护援助车队免遭袭击，违背了其允许援助进入加沙地带的主张和义务，应对这一“罪行”负全责。他呼吁国际社会采取明确立场对袭击予以谴责，并要求以色列履行其法律义务，确保对援助车队和负责接收分发援助物资的联合国组织的保护。

古达说，尽管遭到袭击，两支车队仍继续执行向加沙地带运送援助物资的任务，并抵达各自目的地。

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