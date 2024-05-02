新华社贝尔格莱德5月1日电（记者徐海静 刘晨）4月30日，由中央党史和文献研究院科研规划部、新华社研究院和塞尔维亚国际政治与经济研究所联合主办的“第五届中国-中东欧高端智库学者交流论坛：共建‘一带一路’与现代化发展”在塞尔维亚成功举办，来自中国和塞尔维亚、罗马尼亚、波兰、克罗地亚等国的50多名专家参加论坛。

中央党史和文献研究院副院长、中央编译局局长季正聚在主旨发言中指出，中国和中东欧国家合作共建“一带一路”取得丰硕成果，为国际社会携手推进现代化建设树立了典范。习近平主席提出的“一带一路”八项行动标志着共建“一带一路”进入高质量发展新阶段，中国愿与中东欧国家一道，努力让现代化成果惠及世界。

塞尔维亚学者亚历山大·米蒂奇认为，中国是多极世界的倡导者，习近平主席即将对塞尔维亚进行国事访问，这将推动两国互利合作取得更新更大成就。罗马尼亚学者尤利娅·莫妮卡认为，共建“一带一路”能够为参与国推进现代化提供机遇，有利于世界和平与发展。

首届“中国-中东欧高端智库学者交流论坛”于2016年成功举办。这一机制由中央党史和文献研究院国家高端智库牵头多家中东欧智库联合组建，为中国与中东欧智库学者交流思想、凝聚共识发挥了积极推动作用。

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