新华社金边5月1日电 通讯｜中企建设者在柬埔寨挥洒奋斗汗水

新华社记者吴长伟 石帅 梁慕仪

“五一”国际劳动节来临之际，柬埔寨最高气温已超过40摄氏度。在首都金边，由中国建筑承建的柬埔寨国金（二期）公寓与柬埔寨外贸银行大楼项目施工现场热火朝天，上百名建设者挥汗如雨，紧张有序地忙碌着。

“现在是决战竣工的关键时期，我们在劳动中度过劳动节，让‘五一’过得更有意义！”国金（二期）公寓项目经理辛永杰说。

辛永杰告诉记者，项目团队通过运用工序穿插施工技术，同时进行多项工作，以最快“三天一层楼”的速度推进，在确保施工质量的同时，极大提高施工效率。他说，马来西亚和柬埔寨的一些同行来现场观摩时，对施工质量和效率给出很高评价。

国金（二期）公寓项目位于金边市洪森大道，2021年4月开工，建成后将成为柬埔寨最高的公寓住宅和集影院、商业、居住等为一体的城市综合体。

“代表中国建筑走向海外，打造中国品牌，这就是我认为在海外坚守的意义。”辛永杰说。

今年25岁的左劲松是国金（二期）公寓项目电气工程师。“五一”期间，他将和同事们一起抢抓施工黄金期，加紧推进项目建设。他说，看到自己参与建设的项目从蓝图变成现实，并且受到合作伙伴和当地人的认可，“成就感满满”。

项目生产经理王治超今年迎来在海外工作的第八个年头。“刚工作的时候不敢说英语，现在已经可以和外国同事们流利交流，跟他们打成一片了。”他告诉记者，与同事们的共同努力，既推动了当地基础设施和城市建设，也实现了自己的成长和蜕变。

柬埔寨外贸银行大楼项目位于金边市俄罗斯大道，其设计融合了柬埔寨文化与当代建筑风格，于2022年4月开工，建成后将成为金边新地标。

在施工现场，该项目经理王喜生叮嘱工人：“每一根电线和每一根管道都要安装到位，否则就会影响整栋大楼的正常运转。”对待工作，这名在海外工作六年的项目经理坚持“拖不得，更马虎不得！”这股拼劲儿让同事和合作伙伴们为他竖起大拇指。

项目安全员刘宇州主要负责安全巡场，每天巡视下来，要走两万多步。“虽然苦了一点，但很有意义。”刘宇州说，“在大家的共同努力下，相信项目一定会如期优质完工，成为金边新的‘打卡地’”。

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