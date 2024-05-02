新华社北京5月1日电 美国联邦调查局4月30日发布的一份报告显示，包括电信诈骗在内的各种诈骗手段令人防不胜防，导致60岁以上美国人去年被骗走逾34亿美元。

这是2022年8月15日在美国华盛顿拍摄的美国联邦调查局标志。新华社记者刘杰摄

《2023老年人被骗报告》说，联邦调查局互联网犯罪投诉中心去年接到10万多起60岁以上老年人被骗钱财报案，比2022年增加14%；总计被骗金额超过34亿美元，增加将近11%。近6000名被害者损失在10万美元以上。

实际受骗人数及其蒙受损失可能超过报告数据。互联网犯罪投诉中心去年接到88万件涉嫌诈骗报案，其中只有约半数在报案时提供了受害者年龄信息。

联邦调查局罪案调查部门负责人之一詹姆斯·巴纳克尔说，调查人员发现一些有组织的跨国犯罪组织给美国老年人布设了五花八门的骗局，其中，最常见的是“技术支持”类诈骗。在这类案件中，犯罪分子伪装成技术支持人员或客服人员致电老年人行骗，例如，告诉受害者其银行账户已被外国黑客侵入，为防止资金被盗，需要将账户余额转移至指定账户。实际上，这个指定账户为行骗者所控制。近1.8万名老年报案者为这类诈骗受害者。

联邦调查人员发现，当受害者有所迟疑、不愿进行转账时，犯罪分子就会建议受害者取出现金或用账户余额购买黄金等贵重金属交由他们保管，并找快递上门收取这些现金或黄金等。

据美联社报道，俄亥俄州一名81岁老人4月射杀一名网约车司机事件即可能由这类诈骗案引发。这名老人接到谎称来自地区法院的索要钱财电话，而遭枪击的网约车司机则接到客户要求到老人家取包裹。调查人员说，上门取件的服务可能由致电老人的诈骗者或其同伙下单。

以低风险、高回报为诱饵的投资类诈骗是2023年给美国老年人造成损失最多的诈骗类型，造成损失金额超过12亿美元。（袁原）

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