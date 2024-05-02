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综述｜免签政策促进中马交流

2024年05月02日10:00 | 来源：新华网
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　　新华社吉隆坡5月1日电　综述｜免签政策促进中马交流

　　新华社记者汪艺　毛鹏飞　许馨予

　　中方自2023年12月1日起对马来西亚实施单方面免签入境政策。马方也宣布同日起对中国公民实施免签证便利措施。5个月过去了，中马旅游业、航空业从业人员及游客纷纷表示，中马免签措施进一步加强两国人员交流，增进相互理解。

　　马来西亚旅游促进局总监马诺哈兰向新华社记者表示，免签政策施行第一个月就看到明显效果。当月，来自中国的游客数量达16.8万人次，比2023年11月增加35.1%。

　　马诺哈兰注意到，相比疫情前，越来越多中国游客选择“自由行”方式。2023年，“团队游”人数所占比例相比疫情前有所下降。“大多数旅行者现在习惯通过在线旅行平台，自行安排行程。‘自由行’旅客也可以自己租车，无需导游，享受更多自由度和灵活性。”

　　为欢迎中国游客到来，马来西亚在游客入关、旅游推介等方面采取一系列措施。比如，马来西亚机场设立服务台，聘请会说中文的服务人员为中国游客提供帮助。“我们想为游客提供愉快、顺畅的体验。”马诺哈兰说。

　　据马诺哈兰介绍，鉴于社交媒体在旅游推广中起到重要作用，马来西亚已经接待一些中国“网络红人”，让他们亲身体验马来西亚的独特之处。“通过社交媒体推广可以更快、更简单地直达观众，比传统方式更为便利。”

　　此外，马来西亚还与中国航空公司合作，为他们降落吉隆坡机场时提供便利。马诺哈兰表示，免签政策也推动新航线的开通，昆明、成都等中国城市也新开或增飞马来西亚航线。

　　厦门航空有限公司吉隆坡办事处总经理高雅霜说，得益于免签政策，马来西亚旅客赴中国比例有所增长。2024年春运期间，中国人到马来西亚游玩、马来西亚人到中国探亲，厦门航空执飞往返中马的航班客座率均超90%。

　　“免签政策为中马两国间人员互动带来深远影响。在航班上，我们见到很多返乡探亲、寻亲的家庭，体会到马来西亚华人对中国的深情厚谊，对家乡的魂牵梦绕，感受到他们寻根溯源、渴望传承家乡文化的情怀。”高雅霜说。

　　高雅霜表示，厦门航空将进一步探讨恢复或开通更多航线的可能性，为中马两国经济、文化、旅游交流提供更多选择和便利。

　　马来西亚当地导游毕先生对记者说，自从签证便利政策实施以来，中国游客数量有显著提升，这不仅对当地旅游行业发展大有裨益，同时带动餐饮、航空等行业发展。

　　中国游客秦梦瑶说，因为有了免签政策，她决定来马来西亚旅游，感受到当地丰富多元的文化。作为一名曲艺工作者，她希望今后能够将中国戏曲和非遗文化带到马来西亚，让马来西亚的朋友感受到中华传统文化的魅力。

　　1974年中国和马来西亚正式建立外交关系，今年正好是第50个年头。马诺哈兰说：“50年来，我们相互理解、相互尊重。旅游业在拉近民心、求同存异方面发挥至关重要作用。”

(责编：崔译戈、燕勐)

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