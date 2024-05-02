新华社北京5月1日电（记者任沁沁）“中国的移民管理服务一直都非常高效，免签来华政策实施后，入境中国更加便捷了。”4月30日，在南京禄口机场，法国籍旅客萨胡特·安东尼说。

记者5月1日从国家移民管理局获悉，2024年1月1日以来，法国籍人员入境中国10.4万人次，较2023年同期增长294.71%，入境事由主要是商务、旅游和探亲访友；中国内地居民出境赴法国13万人次，较2023年同期增长215.28%，出境事由主要是旅游、商务。

国家移民管理局相关负责人介绍，自2023年12月1日中国对法国实施单方面免签政策以来，截至4月30日持法国普通护照免签入境中国7.4万人次，占法国籍人员入境总数的59.63%。法国籍人员免签入境事由主要以商务和旅游为主，占法国籍人员免签入境总数的79.6%。

今年是中法建交60周年暨中法文化旅游年。热络的中法人员交往，在增进两国人民相互了解的同时，也促进了两国人民人文交流。在广州、重庆、南京、北京等空港口岸，双向奔赴的中法两国出入境旅客对各自的异国之旅表达赞许。

“免签政策很实用、友好，几年前就希望有这样的机会。”4月29日，通过免签入境政策来华旅游的法国籍旅客多雷在广州白云机场说，中国美食诱人、文化深远，景点和人都很美好。

即将从北京首都机场出境赴法国度蜜月的禄女士和丈夫，对法国之行充满了期待，“希望在浪漫国度收获别样幸福。”

为更好地促进中外人员往来和合作交流，国家移民管理局先后出台和调整优化一系列便利外籍人员来华和服务保障中国公民出入境管理措施，同时部署全国边检机关在各口岸现场备足执勤警力、开足查验通道，确保口岸通关高效顺畅，全力服务高水平开放高质量发展。

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