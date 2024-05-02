新华社开罗4月30日电（记者董修竹）埃及总统塞西4月30日同卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆通电话，双方表示将继续共同努力结束加沙地带冲突。

埃及总统府发表声明说，两国领导人在通话中讨论了为促成加沙地带停火、巴勒斯坦和以色列互释被扣押人员，以及确保足够数量的人道主义援助物资进入加沙地带所做的努力及最新进展。

声明说，双方将继续共同努力并与各方接触以结束冲突，保护地区免受冲突扩大的影响，恢复地区安全与稳定。

今年1月以来，为促成以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成停火，埃及、卡塔尔和美国组织多场谈判。哈马斯和以色列拒绝面对面谈判，由埃及和卡塔尔在二者之间“传话”。

据以色列媒体报道，埃及代表团4月26日与以方举行会谈，以方通过埃方向哈马斯转达以色列对停火协议的要求。29日，哈马斯代表团抵达埃及。29日稍晚时候，埃及开罗新闻电视台援引埃及情报部门人士消息说，哈马斯代表团已离开开罗，将带着对停火谈判的书面回应返回。以色列政府官员同一天证实，以方30日将派代表团前往埃及参加同巴勒斯坦方面停火的谈判。

(责编：崔译戈、燕勐)