新华社渥太华4月30日电（记者林威）为期一周的联合国治理塑料污染新一轮谈判4月30日凌晨在加拿大首都渥太华结束。

此次谈判是旨在制定一项具有法律约束力的塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）国际文书的政府间谈判委员会的第四届会议，该委员会希望在今年年底前制定一项关于塑料污染治理的全球协议。来自170个联合国会员国和480多个观察员组织的2500多名代表参加了本轮谈判。

中国代表团会后接受新华社记者采访时说，本次会议受到各方高度关注，经过7天高强度的磋商，各方在会前零案文的基础上，进一步补充意见，案文的修订取得一定进展，但仍存在巨大分歧。要实现今年年底前达成具有约束力的国际文书任务十分艰巨，需要各方聚焦塑料污染核心问题，充分尊重各国国情和能力，求同存异，携手并进。

中国代表团表示，会议达成了关于会间工作安排的决定和成立法律起草小组的决定，是本次会议的重大成果。中方以建设性姿态深度参与磋商，对各项议题提出中国方案，在会议期间积极与大会主席、发展中国家和发达国家沟通立场，增进理解。在会间工作重大议题上，与主要成员国协调案文，推动弥合分歧，达成一致。

中国代表团表示，会间工作组的建立，将为谈判委员会下一次磋商提供有力的信息和决策支撑。

联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生在会上呼吁各会员国在距离今年年底最后谈判期限的几个月内继续表现出承诺和灵活性，以实现最大的抱负。

第五届联合国环境大会续会2022年3月在肯尼亚首都内罗毕通过《终止塑料污染决议（草案）》。决议指出，建立一个政府间谈判委员会，到2024年达成一项具有国际法律约束力的协议，涉及塑料制品的整个生命周期，包括其生产、设计、回收和处理等。

为此，联合国环境规划署受各国政府委托，组织和管理相关的政府间谈判委员会的工作。前三届会议分别在乌拉圭、法国和肯尼亚举行。计划中的第五届也是最后一届会议将于2024年11月25日在韩国釜山开始。

(责编：崔译戈、燕勐)