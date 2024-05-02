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海地过渡总统委员会任命新总理与委员会主席

2024年05月02日09:55 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城4月30日电（记者王植樱 陈昊佺）太子港消息：据当地媒体报道，海地过渡总统委员会4月30日任命海地前体育部长弗里茨·贝利泽尔为海地新总理，同时任命前参议院议长、委员会成员之一埃德加·勒布朗·菲斯为该委员会主席。

　　4月25日，海地过渡总统委员会宣誓就职，前总理阿里埃尔·亨利同时宣布辞职。根据海地政府此前发布的法令，过渡总统委员会在民选总统就职前的过渡期内暂行特定总统权力，负责推选临时总理、组建新内阁、批准法令、任命临时选举委员会、设立国家安全委员会和多国安全支助团在海地部署等工作。法令同时规定，民选总统最晚应在2026年2月7日前就职。

　　2021年7月7日，海地时任总统若弗内尔·莫伊兹遇刺身亡，留下权力真空。海地原定于今年2月7日前举行大选，但未能如期举行，引发社会动荡。

　　海地安全局势近来持续恶化。自今年2月29日起，多个黑帮组织在首都太子港袭击公共设施，要求总理亨利下台。亨利3月11日宣布，海地政府将在过渡总统委员会成立后辞职。

(责编：崔译戈、燕勐)

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