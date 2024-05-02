人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

欧元区和欧盟一季度经济均环比增长0.3%

2024年05月02日09:54 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布鲁塞尔4月30日电（记者康逸 张兆卿）欧盟统计局4月30日公布的初步数据显示，经季节调整后，今年第一季度欧元区和欧盟国内生产总值（GDP）均环比增长0.3%。

　　数据显示，经季节调整后，今年一季度欧元区GDP同比增长0.4%，欧盟GDP同比增长0.5%。去年第四季度，欧元区GDP同比增长0.1%，欧盟GDP同比增长0.2%。

　　从国别来看，欧盟第一大经济体德国一季度GDP环比增长0.2%，同期法国、西班牙、意大利GDP分别环比增长0.2%、0.7%和0.3%。爱尔兰GDP环比增长1.1%，瑞典GDP环比萎缩0.1%。

　　数据还显示，去年第四季度欧元区GDP环比萎缩0.1%，欧盟GDP环比零增长。

　　分析人士指出，随着通胀逐渐降温，欧元区经济恢复增长的速度好于预期。在欧洲央行降息预期的推动下，预计今年的经济前景可能会进一步得到改善。

　　但荷兰国际集团欧元区高级经济学家贝尔特·科莱恩表示，目前全球需求疲软，同时利率环境较高，欧洲经济并未出现强劲反弹。

(责编：崔译戈、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部