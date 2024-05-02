新华社布鲁塞尔4月30日电（记者康逸 张兆卿）欧盟统计局4月30日公布的初步数据显示，经季节调整后，今年第一季度欧元区和欧盟国内生产总值（GDP）均环比增长0.3%。

数据显示，经季节调整后，今年一季度欧元区GDP同比增长0.4%，欧盟GDP同比增长0.5%。去年第四季度，欧元区GDP同比增长0.1%，欧盟GDP同比增长0.2%。

从国别来看，欧盟第一大经济体德国一季度GDP环比增长0.2%，同期法国、西班牙、意大利GDP分别环比增长0.2%、0.7%和0.3%。爱尔兰GDP环比增长1.1%，瑞典GDP环比萎缩0.1%。

数据还显示，去年第四季度欧元区GDP环比萎缩0.1%，欧盟GDP环比零增长。

分析人士指出，随着通胀逐渐降温，欧元区经济恢复增长的速度好于预期。在欧洲央行降息预期的推动下，预计今年的经济前景可能会进一步得到改善。

但荷兰国际集团欧元区高级经济学家贝尔特·科莱恩表示，目前全球需求疲软，同时利率环境较高，欧洲经济并未出现强劲反弹。

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