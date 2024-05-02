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巴基斯坦4月罕见强降雨造成至少143人死亡

2024年05月02日09:52 | 来源：新华社
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　　新华社北京4月30日电 巴基斯坦官员4月30日说，本月降雨量比同期正常水平多了一倍多，巴全国至少143人死于强降雨及其引发的灾害。

　　巴基斯坦气象局发言人查希尔·艾哈迈德·巴伯尔说，今年4月的降雨量比同期正常水平多了1.64倍，非常罕见。

　　其中，巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省受灾最为严重，暴雨引发洪水和山体滑坡，造成至少83人死亡，其中包括38名儿童，超过3500所房屋受损。

　　在人口最多的旁遮普省，小麦收割受到冰雹天气影响，雷击和房屋倒塌造成至少23人死亡。在西南部俾路支省，强降雨及其引发的事故造成21人死亡，其中7人死于雷击。

　　就在巴基斯坦多地遭遇罕见暴雨天气的同时，该国最大城市卡拉奇28日气温突破37摄氏度，为今年以来该市最热的一天。

　　巴基斯坦地处南亚次大陆，每年6月至9月为季风雨季，洪灾多发。2022年季风雨季期间，巴基斯坦遭受严重洪灾，1700多人丧生，约3300万人受到影响，近800万人流离失所。据世界银行估计，巴基斯坦为此蒙受约300亿美元经济损失。（郭倩）

(责编：崔译戈、燕勐)

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