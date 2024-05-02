5月1日，在耶路撒冷，以色列总理内塔尼亚胡（右）会见到访的美国国务卿布林肯。新华社发（以色列政府新闻办公室供图）

新华社耶路撒冷5月1日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列总理办公室5月1日发布新闻通报说，总理内塔尼亚胡当天在耶路撒冷会见到访的美国国务卿布林肯时指出，以色列不会同意“迫使其结束与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）战争”的协议。

布林肯在会见中表示，美国不支持以色列对拉法发动大规模地面进攻。通报援引布林肯的话说，“如果没有保护当地民众的计划，那么美国就反对以色列在拉法采取军事行动”。内塔尼亚胡回应布林肯说，以军在拉法的军事行动“没有先决条件”。

布林肯当天与以色列总统赫尔佐格举行会面前，敦促以色列和哈马斯达成停火协议。他说，哈马斯将为未能达成停火协议负责。

去年10月以来，以军在加沙地带由北向南发动地面攻势，战火目前蔓延至拉法市。内塔尼亚胡已批准以军在拉法开展地面行动，以军近期加大对拉法的空袭。国际社会普遍反对以色列攻打拉法，担忧以军行动会使加沙地带陷入更严重的人道主义危机。

据以色列媒体报道，埃及代表团4月26日与以方举行会谈，以方通过埃方向哈马斯转达以色列对停火协议的要求。29日，哈马斯代表团抵达埃及。29日稍晚时候，埃及开罗新闻电视台援引埃及情报部门人士消息说，哈马斯代表团已离开开罗，将带着对停火谈判的书面回应返回。以色列政府官员同一天证实，以方30日将派代表团前往埃及参加同巴勒斯坦方面停火的谈判。

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