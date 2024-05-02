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大熊猫“金喜”和“茱萸”乘专机抵达西班牙

2024年05月02日09:50 | 来源：新华网
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　　新华社马德里4月30日电（记者胡加齐）据西班牙马德里动物园4月30日发布的新闻公报说，29日17时50分，大熊猫“金喜”和“茱萸”乘专机从成都顺利抵达马德里巴拉哈斯国际机场，随后被转运至马德里动物园安家。

　　新闻公报说，这对大熊猫抵达机场后，由当地警方和专家接手全程护送到马德里动物园，并在那里享用了新鲜竹子晚餐。目前，“金喜”和“茱萸”正在动物园接受隔离检疫，接触新饲养员，适应新环境。

　　马德里动物园兽医专家埃娃·马丁内斯介绍说，如果隔离检疫等一切顺利的话，它们有望在5月底与公众见面。这是一对“非常活跃”的年轻大熊猫，目前身体状况良好。

　　当地大熊猫饲养员蕾韦卡·奥尔特加说，这对大熊猫的抵达令其团队兴奋不已，“凭借以往富有成效的饲养经验，我们将尽快帮助它们适应新环境。”

　　根据中国与西班牙签署的大熊猫国际保护合作研究协议，来自成都大熊猫繁育研究基地的大熊猫“金喜”和“茱萸”于4月29日启程前往西班牙马德里动物园，开启为期10年的旅居生活。

　　

　　

(责编：崔译戈、燕勐)

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