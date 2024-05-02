新华社联合国5月1日电 中国常驻联合国代表傅聪1日在联合国大会关于否决权使用会上发言，指出美国在巴以问题上一再滥用否决权，不是一个负责任大国应有的担当。

傅聪说，巴以冲突延宕70多年，一代代巴勒斯坦人失去家园、颠沛流离，这是人类良知的伤口。独立建国是巴勒斯坦人民的夙愿，正式加入联合国是这一历史进程的关键一步。美国4月18日在安理会用否决无情地击碎了巴勒斯坦人民几十年的梦想，中方对此非常失望。在巴以问题上，美国已经几十次使用否决权。本轮加沙冲突爆发以来，美方就已经5次行使否决，其中4次阻拦加沙停火，这次又独家阻拦巴勒斯坦正式加入联合国。美国顽固从自身利益和地缘政治算计出发，一再滥用否决权，这不是一个负责任大国应有的担当。希望美国真正秉持客观公正立场，加入国际社会的正义行动，为平息加沙战火、缓解人道灾难发挥应有的建设性作用。

傅聪说，巴勒斯坦早在2011年就正式提出成为联合国会员国申请，由于个别国家的反对，安理会当时的行动被搁置。这13年里，“两国方案”的政治前景不断被侵蚀损害，巴勒斯坦人民遭受的苦难不断增加。在这样的情况下，接纳巴勒斯坦成为联合国正式会员国，让巴勒斯坦享有同以色列平等的地位，为落实“两国方案”提供国际保障，是国际社会刻不容缓的责任。

傅聪说，当前加沙战火持续，人道灾难前所未有。中方敦促以色列立即停止一切军事行动，放弃对加沙地带南部城市拉法的进攻计划，立即开放全部陆路过境点，保障人道物资快速、安全、大规模准入，为联合国人道机构运输分发物资提供应有便利。

傅聪说，落实“两国方案”是解决中东问题的根本出路。中方呼吁加大国际外交努力，重振“两国方案”政治前景。中方支持安理会尽早再次审议巴勒斯坦成为联合国正式会员国的申请，希望个别国家不要继续为此设置障碍。中方将继续同各方一道，为实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决、巴以两国和平共处、中东地区持久和平作出不懈努力。

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