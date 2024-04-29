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《自然》杂志：禽流感病毒已在美国奶牛中传播数月

2024年04月29日11:04 | 来源：新华网
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新华社伦敦4月28日电（记者郭爽）英国《自然》杂志网站日前刊发文章说，基因组分析表明，禽流感病毒已在美国奶牛中传播数月，但由于数据不足，疫情来源尚未查明。

美国政府官员3月25日宣布，在奶牛中检测到H5N1型高致病性禽流感病毒，此后美国农业部确认9个州的34个奶牛场有H5N1传播。

《自然》文章说，根据基因组数据的初步分析，H5N1已经在美国牛群中悄然传播了数月之久。疫情很可能是去年12月底或今年1月初左右受感染鸟类将病毒传播给奶牛时开始的。这意味着病毒传播是长期、未被发现的，表明美国各地甚至周边地区感染禽流感的奶牛可能比目前报道的还要多。

据介绍，美国农业部近日将禽流感病毒基因组数据转存到公开数据库，研究人员基于这些数据进行快速分析后得出上述结论。但研究人员发现，目前公布的这些数据并不包括能够揭示疫情起源和演变的关键信息。

3月底和4月初，美国农业部在“流感数据共享全球倡议”数据库发布了来自得克萨斯州奶牛样本的一些禽流感病毒基因序列，以及来自人类病例的禽流感病毒基因序列。4月21日，美国农业部在美国国家生物技术信息中心维护的数据库中发布了更多测序数据。

(责编：于洋、徐祥丽)

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