章思远

最近，美国无端指责中国“帮助俄罗斯建立国防工业基础”，对中俄之间的正常经贸合作进行抹黑。国务卿布林肯在七国集团部长会议后宣称，中国是俄罗斯军工综合体的主要贡献者。财长耶伦发出警告，暗示如果中国的银行和出口商帮助增强俄罗斯的军事能力，将面临严重后果。美国国务院更是放话说，美方准备对涉嫌支持俄罗斯军工业的多家中国公司采取进一步措施。布林肯近日访华期间也表达了对中国支援俄罗斯的关切，大有亲自上门找中国算账的架势。

美国的相关指责纯属无稽之谈。美国在俄乌冲突爆发之初，就造谣中国向俄罗斯提供了军事支持，说得“言之凿凿”，最后不了了之。迄今为止，美方从未给出任何实质性证据，就连美军参谋长联席会议主席布朗近期也在众议院拨款委员会的一场听证会上坦承，事实上中国没有就俄乌冲突向俄罗斯提供任何军事援助。这番表态可以说实打实地打了美国政府的脸，再次将美国惯于撒谎造谣的丑陋嘴脸暴露在世界面前。

尽管如此，美国舆论依然称，中国通过出口军民两用材料、零部件等方式支持俄罗斯的战争机器，极力将中俄正常经贸合作往军事方向上靠。美国一边出台大规模援助乌克兰法案，一边又对中俄正常经贸往来进行无端指责。这种做法极其虚伪，背后的动机是出于自身利益考虑，而非真正关心国际和平与稳定。仔细观察可以发现，每当美国遇到麻烦时，总会在国际舆论领域制造话题，把自己伪装成所谓的“正义使者”“人权卫士”“世界警察”，企图占据所谓的道义制高点，对他国颐指气使。近期俄乌冲突形势发生了变化，美国更是急于转移视线，向中国推责施压，妄图离间中俄关系。对于美国的这些伎俩和盘算，中方早已心中有数。美方的图谋注定无法得逞。

中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方，始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈，推动政治解决，从不拱火浇油、趁机牟利。这同美国在军售问题上搞双重标准、在乌克兰危机中拱火浇油的做法形成鲜明对照。众所周知，美国是乌克兰危机的始作俑者和最大推手，持续向乌克兰输送重型和攻击性武器，不断抬升冲突的长度和烈度。谁在呼吁对话、争取和平，谁在拱火递刀、鼓动对抗，国际社会看得清清楚楚。不要妄想中国为别人的行为买单背锅。

中国在平等互利基础上同包括俄罗斯在内的世界各国开展正常的经贸合作，是主权国家之间的事，轮不到美国指手画脚。美国与其在乌克兰危机上拉偏架，不如好好反思一下危机的根源，为实现和平做点实事儿，省省那些向中国甩锅推责的无用功吧。

（作者是国际问题观察员）

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