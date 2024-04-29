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美国俄克拉何马州遭龙卷风袭击 至少4人死亡

2024年04月29日08:25 | 来源：新华网
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新华社休斯敦4月28日电（记者徐剑梅）美国俄克拉何马州州长凯文·斯蒂特28日说，俄克拉何马州27日深夜至28日遭遇多起龙卷风，造成至少4人死亡，其中包括一名儿童。

斯蒂特当天发布行政命令宣布，由于恶劣天气影响，该州12个县进入紧急状态。

据当地媒体报道，俄克拉何马州多个县28日报告龙卷风造成人员伤亡和财产损失。其中，在该州首府俄克拉何马市以南约137公里处的萨尔弗市，龙卷风造成1人死亡、约30人受伤，约15个街区遭受不同程度破坏，多座房屋被夷为瓦砾，该市还发布了洪水警报。

“美国停电网站”数据显示，截至美国中部时间28日中午，俄克拉何马州有3万多用户停电。

据美国媒体报道，自26日以来，内布拉斯加、艾奥瓦、堪萨斯、密苏里等多个美国中西部州报告数十起龙卷风。内布拉斯加州和艾奥瓦州灾情严重，许多房屋被夷为平地，一些民众受伤，两州部分地区宣布进入紧急状态。此外，阿肯色州和得克萨斯州一些地区遭遇强风暴。截至28日中午，得克萨斯州近5.2万用户停电。

(责编：于洋、徐祥丽)

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