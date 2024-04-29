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日本自民党在众议院补选中落败

2024年04月29日08:22 | 来源：新华网
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新华社东京4月28日电（记者郭丹 姜俏梅）日本众议院28日进行3个补缺议席选举。根据当晚公布的投票速报，3个议席均由立宪民主党获得，首相岸田文雄所在的自民党悉数落败。

这次众议院补选是自民党被曝出“黑金”丑闻以来日本首次国政选举。3个补缺议席分别来自岛根1区、东京15区和长崎3区，此前均为自民党议席。

岛根1区席位因前众议院议长细田博之去世而空缺，立宪民主党推荐的龟井亚纪子成功拿下该议席。东京15区前议员柿泽未途因涉贿选辞职，长崎3区前议员谷川弥一因涉“黑金”丑闻辞职，自民党在补选前已放弃在上述两区推荐候选人。

自民党干事长茂木敏充28日表示，接受此次选举结果，今后将努力恢复国民信任。立宪民主党成员则表示，岸田应倾听民意，尽快解散众议院并进行选举。

日本媒体评论说，此次选举结果体现了民意，将沉重打击支持率持续低迷的岸田内阁。

去年11月，自民党内曝出“黑金”丑闻。自民党多个派阀被曝向下属国会议员下达销售指标，要求他们出售政治筹款派对券。如果超过销售指标，多出的资金将以“回扣”形式返还议员。“黑金”丑闻持续发酵，自民党“岸田派”“安倍派”和“二阶派”等派阀解散。4月4日，自民党宣布对“安倍派”和“二阶派”国会议员等39人进行党纪处分。

(责编：于洋、徐祥丽)

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