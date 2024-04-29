西班牙普拉多博物馆馆长米格尔·法洛米尔·福斯在北京塞万提斯学院接受人民网专访。北京塞万提斯学院供图

人民网北京4月28日电 （记者赵健）位于西班牙首都的普拉多博物馆享誉全球，是世界上最负盛名的艺术殿堂之一。日前，“光辉时代：普拉多博物馆中的西班牙往事” 展览在浦东美术馆面向观众开放。普拉多博物馆馆长米格尔·法洛米尔·福斯在接受人民网专访时表示，他十分期待未来与中国有更多持续深入的合作。

用艺术讲述西班牙往事

福斯告诉我们，本次展览是普拉多博物馆在中国举办的规模最大的展览，也是该博物馆在国外举办的最大规模展览之一。展览汇集了普拉多博物馆馆藏中70幅油画真迹，涵盖了从 16世纪初到20世纪初，约50位欧洲顶级艺术家的代表作品，更荟聚了格列柯、委拉斯开兹、苏巴朗、穆立罗、戈雅等西班牙艺术巨匠的杰作。

福斯认为，这场展览具有双重意义，一方面向中国观众展示这些极具艺术价值的作品，同时也希望通过这些作品向中国公众讲述西班牙的历史。

他关注到，中国观众对展览的关注度很高，展览厅内站满了人，很多观众都在认真阅读展品信息。

“戈雅的作品对中国公众很有吸引力。我们这次带来了很多戈雅的作品，其中一些此前从未离开过普拉多博物馆。此外，普拉多博物馆收藏的《蒙娜丽莎》无疑也是一大看点。我们专门设立了一个展厅介绍修复这幅作品的所有过程，这完全改变了人们对这幅作品的看法。我想，这才是最吸引公众的地方。”福斯向我们介绍道。

西班牙普拉多博物馆馆长米格尔·法洛米尔·福斯在北京塞万提斯学院参加活动。北京塞万提斯学院供图

中西文化交流持续深化

福斯将中国与西班牙近年来频繁的文化交流比作“持续的、非常流畅的对话”。他表示，几年前中国艺术家蔡国强就曾在普拉多博物馆举办展览，去年普拉多博物馆也在北京和上海举办了复制品展览。此外，他还提到，中国兵马俑在西班牙已展出多次，每次都很轰动。“我认为这是近百年来最伟大的考古发现，西班牙民众很渴望了解这些兵马俑。”福斯说。

福斯表示，去年已有约5万中国游客参观西班牙普拉多博物馆，他预计今年这一数字还将持续攀升。

福斯透露，普拉多博物馆与故宫博物院也在探讨合作的可能性。“中国历史和西班牙历史中存在相似之处。我认为，能揭示这种相似非常有趣。”福斯表示，故宫博物院主要聚焦中国古代皇家藏品，而普拉多博物馆则是西班牙古代皇室的收藏馆，因此可以寻找契合点，推动交流合作。

“我十分期待未来与中国有更多持续深入的合作。”福斯说。

西班牙普拉多博物馆馆长米格尔·法洛米尔·福斯在北京塞万提斯学院接受人民网专访。北京塞万提斯学院供图

文明因互鉴而精彩

“文明互鉴有助于我们打开思路，变得更加灵活和开放。”福斯肯定地说。

福斯告诉我们，历史上中国文化的许多元素通过菲律宾传入墨西哥，继而传入西班牙。“例如，今天我们在中国看到的带有珍珠母装饰的漆器家具，这些都进入了墨西哥艺术，又从墨西哥艺术进入了西班牙艺术，还有屏风的使用等等……许多源于中国的艺术技巧成为了西班牙文化的一部分。”

福斯认为，世界正变得越来越全球化，因此对文明多样性的保护愈发重要。“把自己封闭起来，认为自己的文化是纯粹的，与其他文化无关，或者认为自己的文化是最好的——这些都是没有意义的。我认为我们必须保持谦逊，承认所有民族都有自己的文化和兴趣点，各国文化和兴趣点也是相互交织在一起的。”福斯表示，文明互鉴不仅是一种学习的方式，更能确保不同民族之间的关系更加和谐。

最后，福斯也通过人民网向中国游客发出热忱邀请，“欢迎来到普拉多博物馆！如果您们来到马德里，一定会与普拉多博物馆建立一种非常美好而持久的关系。”福斯说。

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