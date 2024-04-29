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世界经济论坛特别会议呼吁加强全球合作

2024年04月29日08:22 | 来源：新华网
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新华社利雅得4月28日电（记者王海洲）世界经济论坛特别会议28日在沙特阿拉伯首都利雅得开幕，重点关注全球合作、增长和能源，讨论如何通过加强国际合作建立更加强韧的全球经济。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德在开幕式致辞中表示，由于地缘政治紧张局势和社会经济差距加深全球分歧，国际合作和针对性对话从未如此迫切。这次特别会议为来自各行各业和各地区的领导人提供机会，探索应对挑战的方案。

沙特经济和规划大臣费萨尔·易卜拉欣表示，振兴国际合作从未如此重要。增长是当前的首要任务，能源是经济的关键组成部分，必须以负责任的方式进行生产和消费。他呼吁投资清洁能源，并确保能源的公平获取。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃呼吁各国思考如何用可持续方式应对债务问题。她说，美国债台高筑需要进行思考，需要在财务方面更具责任感。她还表示，我们要推动贸易，要让资本更好地流动。

会议还关注巴以冲突和加沙人道主义局势。巴勒斯坦总统阿巴斯出席开幕式并讲话，呼吁通过国际会议等政治解决巴以冲突，向巴勒斯坦提供援助。

本次会议为期两天，共有来自60多个国家和地区的220多人出席。

(责编：于洋、徐祥丽)

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