新华社莫斯科4月28日电 题：美国继续“浇油”助燃俄乌战火

新华社记者黄河

随着一项搁置数月的对外援助拨款法案日前在美国国会通过，拜登政府接连宣布向乌克兰提供新的军援。分析人士认为，美国恢复援助将在一定程度上缓解乌克兰在战场上面临的困境。与此同时，这种“浇油”之举将激化地区局势，使俄乌之间的战火越烧越旺。

军援作用有待观察

美国国会参议院23日表决通过总额950亿美元的对外援助拨款法案，其中608.4亿美元用于援助乌克兰。美国总统拜登24日签署该法案，并行使行政权力批准一批价值10亿美元的援乌武器，包括多种弹药和战车等。这批武器来自美国国防部库存，预计将较快运抵乌克兰。

这是4月23日在美国首都华盛顿拍摄的美国国会大厦。新华社记者刘杰摄

美国国防部26日宣布一项价值60亿美元的对乌额外安全援助，包括适配“爱国者”导弹防御系统和“国家先进地对空导弹系统”的导弹，以及能使乌军现有防空系统与西方援助系统实现整合的装备。这批援乌武器需要向美国武器制造商采购，预计数月甚至数年后才能交付。

自今年2月俄军夺取乌东部重镇阿夫杰耶夫卡后，前线形势开始朝着对俄军有利的方向发展。乌克兰总统泽连斯基和武装部队总司令瑟尔斯基等高层频频对媒体表示，乌军面临严重困境，急盼美国通过援助拨款法案。

尽管美国恢复军援让乌方有了一些底气，但拨款法案援乌资金中的大部分用于补充美军自身军备和支援北约盟友的资金以及对乌经济援助，再加上美国军工企业产能有限，不少援乌武器交付缓慢，美方这批援助能否改变乌方战局还有待观察。

俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，美国新一轮对乌援助不会改变战场形势。俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所研究员伊利亚·克拉姆尼克说，新一轮美国援助中只有一小部分会直接送到乌克兰，对乌克兰扭转战局的帮助非常有限。俄军事专家亚历山大·米哈伊洛夫也认为，美国援助能给乌克兰带来一种“局势或将改变”的希望，但事实上战场局势“仍对俄罗斯有利”。

战火烧至基础设施

分析人士指出，俄军近来明显占据上风是美国急于通过对乌援助法案的重要原因。俄国防部27日通报说，20日至27日，俄军在哈尔科夫、顿涅茨克、扎波罗热等多地击退乌军进攻，夺取多处居民点并占领更有利阵地。不过，尽管俄军火力占优，但乌军依靠坚固工事防守，俄军要取得重大突破也非易事。在正面战场胶着之时，最近俄乌都把对方能源、军工等基础设施作为打击重点，这表明冲突范围还在继续扩大。

俄国防部长绍伊古23日说，俄军将加强对乌境内西方武器物流中心、储存基地的打击力度，以应对美国及其盟友对俄构成的威胁。根据俄国防部27日的通报，俄军过去一周使用“匕首”高超音速导弹及无人机等，打击了乌能源工业设施、军工综合体、铁路设施、防空系统、军火库、燃料库、无人机和无人艇生产维修车间等目标。26日深夜至27日凌晨，乌最大私营能源企业顿巴斯燃料和能源公司旗下4座火力发电厂遭俄方导弹袭击，受损严重。

2月7日，俄罗斯军队对乌克兰首都基辅等地发动空袭。图为消防员在基辅为被导弹碎片击中的居民楼灭火。新华社发（罗曼·佩图什科夫摄）

乌克兰方面，《乌克兰真理报》24日报道说，乌方使用无人机袭击了俄罗斯石油公司位于斯摩棱斯克州的两座油库，导致油库设施起火、人员疏散。乌国家安全局说，俄能源设施为俄国防工业和军队提供支持，是乌“合法”打击目标，乌方将继续实施此类袭击。

可以预见，未来一段时间，俄乌将继续打击对方基础设施。特别是随着美西方向乌提供射程更远的精确打击武器，乌方对俄境内目标的打击范围也会进一步扩大。

此外，俄国防部在4月中旬一次例行通报中首次提及“北部”集团军，引发外界关注。有分析认为，俄军新增部署该集团军是为了加强俄乌边境俄方一侧布良斯克、库尔斯克和别尔哥罗德等州的防御，遏制乌军远程武器和无人机对这些地区的持续攻击。也有观察人士认为，随着天气转暖，俄军可能正在酝酿更猛烈的进攻，“北部”集团军所负责区域正对着乌克兰切尔尼戈夫州、哈尔科夫州和苏梅州，这些地方可能会成为俄军新一轮进攻的主要目标。（参与记者：李东旭、赵冰、邓仙来）

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