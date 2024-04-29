新华社达累斯萨拉姆4月27日电 特写丨从油灯到电灯——中企助力照亮坦桑尼亚乡村

新华社记者华洪立

坦桑尼亚盖塔区一座小村庄里，年轻的安娜斯塔齐娅·朱马·卡基利倚在家门口，满怀期待地看着一批中国企业施工人员调试村里的电路设备。夜幕降临，她打开开关，明亮温暖的灯光洒满小屋。一户户灯光连接在一起，像一条璀璨连绵的“地上银河”，与星空交相辉映。这种景象，这个小村庄以前从未出现过。

26日，由中铁建工集团东非公司承建的坦桑尼亚农村电网中低压输电线路交钥匙工程5标段项目全面通电，坦桑尼亚盖塔区农村的8000多户居民将陆续接入电表。

“我们的目标是快速通电，‘点亮’更多村庄。”中铁建工集团东非公司董事长姜云涛说。

该项目位于坦桑尼亚盖塔区，包括建设长达537.87公里的中压线路和380.98公里的低压线路，并安装配电变压器127台。项目将为127个村庄提供基础电力，同时服务医院、学校等公共设施，极大改善当地居民生活水平。

对卡基利所在村庄的村民而言，他们从未想过自己的村庄能通上电。“以前只能用油灯或蜡烛照明，光线昏暗，还有起火风险。晚上没有娱乐活动，只能早早睡觉。现在村里通了电，有了明亮的灯光，有的人家装上了电视和收音机，大家聚到一起看节目、聊天，生活变得丰富多彩。”村民乌彭多·奥利瓦说。

项目不仅改变了当地居民的生活方式，还为当地提供大量就业岗位、培养技术人才，让居民“眼睛亮起来”“腰包鼓起来”，对未来充满了希望。

中铁建工集团坦桑尼亚分公司副总经理王东介绍：“我们一直在培养本地化团队，为当地输送专业人才，并依托当地资源优势推动各类施工任务的开展。”

当地员工约哈娜·卡古蒂说：“之前我没有工作，一家人只能过着紧巴巴的日子。中国朋友到这里建设项目以来，解决了很多年轻人的就业问题。我凭着双手改善了生活，还拜了中国师傅学技术，项目建成后我也不用再担心生计问题了。”

为解决当地孩子上学困难等问题，2023年10月，项目部购买铅笔、卷笔刀以及练习册等学习用品共计700余件捐赠给当地两所小学，惠及250名学生。

小学生乔尼·马沙卡说：“谢谢中国朋友们为学校接通电线、捐赠文具，改善了我们学习知识的条件。我很喜欢中铁建工集团东非公司，希望我长大后也可以进入这家公司工作。”

据介绍，坦桑尼亚农村电网中低压输电线路交钥匙工程5标段项目是中铁建工集团扎根坦桑尼亚50多年来的首个能源基建项目。姜云涛表示，中坦两国经济不断发展，双方友谊日益坚固，给企业发展带来强大信心，企业未来将继续投身共建“一带一路”，为促进共同发展贡献力量。

(责编：于洋、徐祥丽)