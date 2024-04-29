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美国多地遭遇龙卷风及强风暴袭击

2024年04月29日08:14 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶4月27日电（记者谭晶晶）美国多地近日持续遭遇龙卷风及强风暴袭击，雷暴、强降雨、强风、冰雹等各类极端天气风险增加。

美国国家气象局27日针对堪萨斯州、密苏里州、伊利诺伊州、艾奥瓦州、威斯康星州、得克萨斯州等多地发布龙卷风预警。国家气象局当天晚间发布的最新消息称，雷暴天气正在影响艾奥瓦州和密苏里州，即将影响伊利诺伊州部分地区，未来雷暴风险还可能增加。

美国国家气象局风暴预测中心当天发布的消息称，美国南部平原及密苏里河谷下游大部分地区当晚将遭遇强雷暴天气。其中，得克萨斯州北部、堪萨斯州东南部及密苏里州西南部地区面临的极端天气威胁最为严峻，包括龙卷风、强风、冰雹等。

此外，强风暴系统还加剧了山洪暴发风险。短时间内的大量降雨可能引发山洪。得克萨斯州和艾奥瓦州等多地发布了洪水预警。

据美国广播公司报道，26日美国共有5个州报告83起龙卷风、33起灾害性强风和60起大冰雹极端天气。内布拉斯加州和艾奥瓦州灾情严重，许多房屋被夷为平地，一些民众受伤，两州部分地区宣布进入紧急状态。

在美国，龙卷风通常发生在春季和夏季，最常出现的区域为落基山脉以东以及阿巴拉契亚山脉以西的中部平原地区。

(责编：于洋、徐祥丽)

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