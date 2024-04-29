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专访｜美国贩卖战争违背东南亚人民和平心愿——访印尼学者维罗妮卡·萨拉斯瓦蒂

2024年04月29日08:14 | 来源：新华网
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新华社雅加达4月28日电 专访｜美国贩卖战争违背东南亚人民和平心愿——访印尼学者维罗妮卡·萨拉斯瓦蒂

新华社记者叶平凡 陶方伟

印度尼西亚战略与国际问题研究中心研究员维罗妮卡·萨拉斯瓦蒂日前在雅加达接受新华社记者专访时说，美国长期以来在世界各地挑起冲突、贩卖战争，违背东南亚人民渴望和平稳定的心愿。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院东盟研究中心本月初发布《东南亚态势报告：2024》。报告显示，当被问及“美国是否能在世界和平、安全、繁荣和治理方面作出正确的事”时，表示“只有一点或完全没有信心”的东南亚国家受访者比例由2023年的26.1%增至37.6%；当被问及“是否对美国成为战略伙伴及地区安全提供者有信心”时，表示“只有一点或完全没有信心”的受访者比例从2023年的32%增至40.1%。

萨拉斯瓦蒂指出，伊拉克、阿富汗、叙利亚等国的人民都深受美国战争荼毒，美国的好战历史使东南亚人民认识到，美国是导致世界动荡的主要因素。

她认为，美国在他国制造冲突对立，在世界各地贩卖战争，美国国内利益集团则通过在战时贩卖军火、战后参与“重建”谋取私利、大肆敛财。

萨拉斯瓦蒂指出，美国自诩为“人权灯塔”，却在巴以冲突和俄乌冲突上采取截然不同的态度。利益才是美国选择其立场的出发点，而非其自我标榜的民主、自由和人权，东南亚人民愈发认识到美国的双重标准和虚伪本质。

萨拉斯瓦蒂表示，近期美国在菲律宾部署“堤丰”中程导弹，加剧地区安全紧张局势，东南亚人民担忧美国会将战火引入东南亚，摧毁东南亚人民的和平愿景。

她强调，东南亚人民热爱和平，希望通过和平对话的方式解决问题。美国不是东南亚国家，不应该插手地区事务。

萨拉斯瓦蒂认为，东南亚国家通过共建“一带一路”与中国开展了诸多合作，双方经济联系日益密切，东南亚人民的生活日渐改善。东南亚人民想要的是和平发展，而非冲突战火。

(责编：于洋、徐祥丽)

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