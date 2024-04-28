人民网墨西哥城4月27日电 （记者彭敏）4月26日下午，中国驻墨西哥大使张润来到墨西哥州托卢卡市与当地来自中墨的企业进行座谈。墨西哥州经济发展厅厅长劳拉·冈萨雷斯、墨西哥州经济发展厅工业处处长恩里克·冈萨雷斯、墨西哥州国际事务协调员何塞·巴布洛参加会议。来自两国食品制造、金融、能源、汽车、通信、电子等领域的30余位代表出席并就增进中墨州经贸合作发言。

张润指出，今年是中墨建交52周年和中墨全面战略伙伴关系10周年，两国关系稳步发展，政治互信日益巩固，经贸、人文等领域务实合作不断拓展。中国连续多年是墨全球第二大贸易伙伴，墨稳居中国在拉美第二大贸易伙伴地位。据中方统计，2023年，中墨双边贸易再创新高，首次突破1000亿美元大关，同比增长6.03%。今年前三个月，双边贸易更是强劲增长11.41%。在投资方面，据墨方统计，2023年，中国新增对墨直接投资1.51亿美元，存量24.52亿美元。这些数字，生动体现了中墨经贸合作的活力。

张润表示，墨西哥州是中国对墨经贸合作的重要伙伴，同广东、山东等中方重要省份建立了友好关系。2023年，墨州与中国贸易额共计86.06亿美元，越来越多的中国企业展现出对墨州投资的浓厚兴趣。希望各位企业家朋友们可以通过本次交流会增进了解，加强互动，广泛开展务实合作。中国驻墨西哥大使馆愿与墨州政府和工商界共同落实好两国元首重要共识，推动两国经贸合作取得更大成就。

图为参加座谈会人士合影。 人民网记者 彭敏摄

劳拉·冈萨雷斯表示，墨西哥州是墨西哥第二大经济体，仅次于墨首都，拥有墨西哥最大的消费市场。其优越的地理位置，良好的基础设施，充足的土地和劳动力是其吸引投资的巨大优势。愿与中国相互支持，加强各领域合作。

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