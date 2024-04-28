阿曼大部分地区属于热带沙漠气候，干旱少雨。千百年来，阿曼人发明的“法拉吉”灌溉系统在阿曼的农田灌溉和生活用水方面发挥了重要作用。一条条遍布阿曼的“法拉吉”水渠内，山泉水依靠地势的落差，源源不断输送到田野和村落。目前，阿曼全境有3000多条“法拉吉”水渠仍在使用中。图为在阿曼尼兹瓦地区的一条“法拉吉”水渠。 人民网 塔里克·易卜拉欣摄

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