新华社北京4月26日电外交部北美大洋洲司司长杨涛26日晚就美国国务卿布林肯访华向媒体吹风。

杨涛表示，应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，美国国务卿布林肯于4月24日至26日访华。这是中美落实两国元首旧金山会晤共识，保持对话、管控分歧、推进合作、加强国际事务协调的一部分。

布林肯访华期间，习近平主席于4月26日下午礼节性会见，高屋建瓴地就中美关系阐明权威立场，提出指导意见。

习近平主席指出，中美两国应该做伙伴，而不是当对手；应该彼此成就，而不是互相伤害；应该求同存异，而不是恶性竞争；应该言必信、行必果，而不是说一套、做一套。这四个“应该”是中美建交45周年的重要启示。相互尊重、和平共处、合作共赢三原则是过去经验的总结，也是走向未来的指引。

习近平主席强调，当前世界百年变局深刻演进，国际形势变乱交织，人类社会休戚相关、福祸相依，各国你中有我、我中有你，应该为实现共赢、多赢凝聚最大共识。这是中国看待世界和中美关系的基本出发点。大国要有大国的样子，要有大国的胸怀和担当，应该为世界和平承担责任，为各国发展创造机会，为全球提供公共产品，为世界团结发挥积极作用。这四个“为”是中美两国应当作出的表率。

习近平主席表示，过去几个月，双方团队落实两国元首达成的“旧金山愿景”，取得一些积极进展，但还有不少需要解决的问题，还有进一步努力的空间。以和为贵、以稳为重、以信为本是中方对今年稳定发展中美关系的考虑。中方愿意合作，但合作应该是双向的。我们不怕竞争，但竞争应该是共同进步，而不是零和博弈。中方坚持不结盟，美方也不要搞“小圈子”。双方都可以有自己的朋友和伙伴，不要针对对方，不要反对对方，不要损害对方。习近平主席的这些重要论述为中方处理和发展中美关系提供了最新指引。

同日，王毅外长会谈，时间长达5个半小时，围绕中美关系和国际地区问题广泛深入交换意见，就战略认知、台湾、经贸科技、南海、美“印太战略”等涉及中方核心关切的重大问题表明立场。王小洪国务委员兼公安部长会见，就中美禁毒执法合作交换意见。25日，上海市委书记陈吉宁会见，就上海同美国的交流合作交换意见。有关会见会谈是坦诚、实质性、建设性的。

杨涛表示，习近平主席同拜登总统去年11月在旧金山成功会晤，为中美关系稳定、健康、可持续发展擘画了“旧金山愿景”。中方在会见会谈中强调，这是两国元首交给双方的任务，双方应该不折不扣加以落实。拜登总统多次重申美国不寻求“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突；美国不寻求遏制中国发展，不寻求同中国“脱钩”，无意阻止中国科技进步，一个发展、成功的中国对世界是好事。此次访问中，美方再次重申了这些表态。对此，中方还是那个态度，美方应该言必信、行必果，不能说一套、做一套。

战略认知，也就是中美究竟是要做伙伴还是做对手，是中美关系的根子问题，也是双方每次都要谈的议题，这次也不例外。中方强调，中国是一个有着五千年历史的东方文明，是一个14亿多人口迈向现代化的大国，是一个坚持走和平发展道路的社会主义国家。大国争霸逻辑、冷战零和思维都不是中国的DNA，也不是中国的行为方式。中方乐见一个自信开放、繁荣发展的美国，希望美方也能积极正面看待中国的发展。“第一颗纽扣”扣好了，中美关系才会真正稳下来、好起来、向前走。如果美国总是把中国当作最主要对手，中美关系就只会麻烦不断，问题丛生。

台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线。中美讨论台湾问题的前提是台湾是中国的台湾，台湾问题纯属中国内政，原因是美国在干涉中国内政。中方坚决反对美方在台湾问题上的一系列错误言行。中方强调，如果美方真的希望台海和平稳定，就应该不折不扣恪守一个中国原则和中美三个联合公报，不得以任何方式向“台独”分裂势力发出错误信号，停止武装台湾，支持中国和平统一。

经贸科技问题的核心是中国人民的发展权利。这一权利不可剥夺。中方指出，美国针对中国的经贸科技打压层出不穷。这不是公平竞争，而是遏制围堵，不是去风险，而是制造风险。中方明确要求美方停止炒作所谓“中国产能过剩论”的虚假叙事，撤销对中国企业的非法制裁，停止加征违反世贸组织规则的301关税。

亚太地区不应该成为大国角斗场，希望美方作出正确抉择，与中方相向而行，在亚太实现良性互动，放弃搞排斥对方的“小圈子”，不要胁迫地区国家选边站队，停止部署陆基中导，停止损害中国战略安全利益，停止破坏地区来之不易的和平稳定。

杨涛表示，访问期间，双方在全面交换意见基础上，形成五点共识。

第一，双方同意继续按照两国元首指引，努力稳定并发展中美关系。双方肯定旧金山会晤以来中美各领域对话合作取得的积极进展，同意加快落实两国元首在旧金山达成的重要共识。

第二，双方同意保持高层交往和各层级接触。继续发挥已经恢复和新建的外交、经济、金融、商务等领域磋商机制作用。继续开展两军交往。进一步推进中美禁毒、气变、人工智能合作。

第三，双方宣布将举行中美人工智能政府间对话首次会议；继续推进中美关系指导原则磋商；举行新一轮中美亚太事务磋商、中美海洋事务磋商；继续开展中美领事磋商。中美禁毒合作工作组将举行高官会。美方欢迎中国气候变化事务特使刘振民访美。

第四，双方将采取措施扩大两国人文交流，欢迎对方国家留学生，办好5月在中国西安举行的第14届中美旅游高层对话。

第五，双方就国际地区热点问题保持协商，双方特使加强沟通。

杨涛回答了记者提问。

关于所谓“中国产能过剩”，杨涛表示，中国在新能源汽车、锂电池、光伏产品等领域的优势不是中国政府补贴的产物，而是全球市场需求、技术创新、充分竞争的结果。中国优质新能源产品为各国加快绿色转型、应对气候变化、缓解通胀压力作出了重要贡献。美方所谓“产能过剩”不是市场定义下的结论，而是人为制造的虚假叙事，是美国搞保护主义、打压中国发展的又一例证。恐怕“过剩”的不是中国的产能，而是美国的焦虑。如果说到非市场行为和不公平竞争，美方这两年出台的《芯片与科学法》《削减通胀法》不仅对补贴明码标价，而且充斥排他性、歧视性条款，这是市场行为吗？美方还以各种借口非法制裁1500多家中国实体和个人，这是公平竞争吗？

关于南海问题，杨涛表示，中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛拥有主权，具有充分历史和法理依据。中方始终遵守包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，任何国家不能妄图以非法裁决挑战中国的合法权益。造成仁爱礁当前局势的原因一清二楚，菲律宾先是违背承诺，拒不拖走非法“坐滩”军舰，长达25年，后又一再违背其同中方达成的“君子协定”、内部谅解，肆意侵权挑衅，企图大规模维修加固，以实现对仁爱礁的永久占领。菲方做法严重违反中国同东盟国家达成的《南海各方行为宣言》第五条规定。近期南海局势升温，同美方的插手介入脱不了干系。美方动辄以《美菲共同防御条约》相威胁，严重违反联合国宪章宗旨和原则，严重危害地区和平稳定。美方要维护南海和平稳定，就应该停止煽风点火、挑动对抗。中方捍卫自身主权和领土完整的决心坚定不移。

关于涉港、涉疆、涉藏、人权问题，杨涛表示，香港是中国的香港，美方应该尊重中国主权和香港法治，不要抹黑污蔑。涉疆、涉藏问题都是中国内政，美方不要指手画脚，更不要以人权为借口横加干涉。

关于乌克兰问题，杨涛表示，中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方，没有做任何拱火浇油和趁机渔利的事情。中方的立场坦坦荡荡，概括起来就是八个字，劝和促谈、政治解决。我们在国际上行事是有原则的，该我们担的义务，一分也不会少，但我们不会背锅，更不会为别人的行为买单。美方应该停止抹黑施压，停止对中国企业滥施单边制裁。

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