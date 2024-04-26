人民网开罗4月25日电 （记者黄培昭）当地时间4月24日下午，《习近平谈治国理政》阿拉伯文版推介会在埃及首都开罗举行，本次活动由中国外文局、中国驻埃及大使馆主办，外文出版社、中国外文局西欧与非洲传播中心（今日中国杂志社）承办，埃及希克迈特文化产业集团协办，埃及宪章报业集团参与媒体合作。

中国外文局局长杜占元，埃及前总理埃萨姆·谢拉夫，中国驻埃及大使廖力强，阿拉伯国家联盟助理秘书长侯赛因·汉达维，埃及国家新闻委员会主任侯赛因·载因在推介会分别致辞；中国驻埃及使馆公使张涛、阿拉伯出版商协会等来自中阿政府、党派、媒体、智库、高校、出版、工商等各界代表100多人参加活动；外文出版社社长胡开敏和中国外文局国合部主任刘双燕分别主持了推介会和交流会。

杜占元在致辞中指出，这部著作蕴含了人民至上的价值取向，体现了国家治理中以人民为中心的发展思想；揭示了中国式现代化的内在逻辑，为发展中国家探索现代化道路提供了借鉴启示；阐明了中国的国际秩序观和全球治理观，高度关注和深入思考人类前途命运。他表示，中国外文局愿同包括埃及在内的阿拉伯国家媒体、出版、智库等各界持续增进交往合作，加强互学互鉴，搭建文化交流平台，进一步助力中埃、中阿民心相通。

埃萨姆·谢拉夫在致辞中表示，《习近平谈治国理政》向国际社会清晰地描绘了中国愿景，毫无保留地分享了中国式现代化的经验，有助于读者更加准确地理解中国思想、了解中国现行政策，展现了可信、可爱、可敬的中国国际形象

廖力强在致辞中表示，《习近平谈治国理政》是解码中国式现代化的指南，是感受中国大国担当的宝典，是领略中国领袖人格魅力的窗口。习近平主席一系列充满睿智的新理念新倡议，宣示了中国走和平发展道路的坚定决心，表达了中国发展将造福世界的真诚意愿。

侯赛因·汉达维在致辞中表示，《习近平谈治国理政》中蕴含着中国朴素而经典、悠久而常新的治国理政理念，在全世界范围堪称典范。

埃及国家新闻委员会主任侯赛因·载因在书面致辞中表示，本次推介会将助推埃中关系和友谊，有助于加强埃中关于治国理政的交流，增进埃及各界对中国政策逻辑的认知。埃及国家新闻委员会将持续协调各方努力，积极支持埃中媒体间的合作，以增进两国各领域关系的全面发展。

推介会上，杜占元、廖力强共同向埃方嘉宾赠送了《习近平谈治国理政》第四卷阿拉伯文版图书。

《习近平谈治国理政》自2014年出版、面向全球发行以来，截至目前已翻译出版41个语种，发行到世界180个国家和地区。

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