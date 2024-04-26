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“2024中欧汽车产业发展论坛”在德国慕尼黑举行

2024年04月26日10:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网柏林4月25日电 （记者徐馨）当地时间4月25日，“2024中欧汽车产业发展论坛”在德国慕尼黑举行。该论坛由中国汽车企业国际化发展创新联盟主办，中汽研欧洲检测认证有限责任公司承办。来自中欧政府机构、行业协会、科研机构和企业界的120 名代表，就中国和欧洲汽车市场发展和前沿技术趋势进行交流，探讨如何推进中欧汽车产业转型和绿色发展。

中国驻慕尼黑总领事童德发、中国汽车技术研究中心有限公司总经理陆梅、德国汽车工业协会董事总经理马库斯·博里西出席活动并致辞。

童德发指出，全球新能源产业正处于起步阶段，相关产品未来需求巨大，当前产能远远不能满足。中国新能源产业发展迅速，是技术、市场、供产链等多重优势的体现，是通过公平竞争取得的发展成果，欢迎更多外国企业分享中国优势，共同为全球应对气候变化和绿色转型作出贡献。童德发表示，中德两国汽车产业的深度合作符合中德两国共同利益，是全球汽车产业转型的有力支撑。中国将一如既往地欢迎各国各地区企业来华投资兴业，为其提供合作机遇。

陆梅在致辞中回顾了40余年来中欧汽车产业合作的历程。欧洲是全球最成熟的汽车市场，欧洲车企数十年来深耕中国市场，积极参与并见证了中国汽车产业进程。作为中国第二大贸易伙伴，欧洲也是中国汽车企业出海的战略高地，双方汽车产业优势互补，有着广泛的合作空间和共同利益，早已形成“你中有我，我中有你”的格局。陆梅表示，本论坛以开放包容的原则和共建共享的理念，搭建中欧汽车产业高层对话平台，为双方汽车产业链搭建沟通桥梁，推动中欧汽车产业合作迈向新高度。

博里西表示，40多年前德国大众进入中国，是最早在中国设立合资企业的汽车公司，如今中国已经成为全球最大的汽车市场，在新能源汽车尤其是电动车领域呈现出强劲发展势头。对德国汽车企业而言，中国不仅是重要的销售市场，还是其重要的创新源泉，这正是德国车企不断加大在华投资的原因之一。2014年，德国汽车工业协会在北京设立办公室，坚持并维护开放市场和公平竞争。博里西表示，当前全球汽车产业正处于变革转型的关键阶段，新能源汽车尤其是电动汽车的发展还面临着技术挑战，中国和欧洲汽车产业的合作尤为重要。

来自中欧政府机构、科研机构，整车和检测企业等方面的代表在论坛上分享了各自的实践经验。中汽研欧洲检测认证有限责任公司和TUV南德意志集团、爱达克公司、APL公司和国轩高科签署了一系列合作协议。

(责编：燕勐、刘慧)

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