人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅谈中方对中美关系的“三个一以贯之”

2024年04月26日10:00 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月26日电　中共中央政治局委员、外交部长王毅26日在北京同美国国务卿布林肯举行会谈时，就中美关系表示，去年11月，习近平主席和拜登总统在旧金山会晤，共同擘画了“旧金山愿景”。在两国元首的掌舵领航下，中美关系总体止跌企稳，双方各领域的对话增多、合作增多、积极面增多，两国人民和国际社会都对此表示欢迎。但另一方面，中美关系的负面因素仍在上升积聚，面临各种干扰破坏，中国的正当发展权利遭到无理打压，中方的核心利益不断受到挑战。

　　王毅强调，中美是坚守稳定向前的正道，还是重蹈螺旋下滑的覆辙，是摆在两国面前的重大问题，考验着双方的诚意和能力。双方是引领国际合作应对全球性问题，实现双赢多赢，还是彼此对立对抗甚至爆发冲突，导致双输多输，国际社会都拭目以待。

　　王毅强调，中方的态度一以贯之，始终从构建人类命运共同体的世界情怀出发看待和发展中美关系，对人民负责，对世界负责，对未来负责。中方的立场一以贯之，始终坚持习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则，致力于推动中美关系稳定、健康、可持续发展。中方的要求一以贯之，始终主张尊重彼此的核心利益，美方不要干涉中国的内政，不要打压中国的发展，不要在涉及中国的主权、安全、发展利益上踩踏中方的红线。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部