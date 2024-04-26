新华社北京4月26日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅26日在北京同美国国务卿布林肯举行会谈时，就中美关系表示，去年11月，习近平主席和拜登总统在旧金山会晤，共同擘画了“旧金山愿景”。在两国元首的掌舵领航下，中美关系总体止跌企稳，双方各领域的对话增多、合作增多、积极面增多，两国人民和国际社会都对此表示欢迎。但另一方面，中美关系的负面因素仍在上升积聚，面临各种干扰破坏，中国的正当发展权利遭到无理打压，中方的核心利益不断受到挑战。

王毅强调，中美是坚守稳定向前的正道，还是重蹈螺旋下滑的覆辙，是摆在两国面前的重大问题，考验着双方的诚意和能力。双方是引领国际合作应对全球性问题，实现双赢多赢，还是彼此对立对抗甚至爆发冲突，导致双输多输，国际社会都拭目以待。

王毅强调，中方的态度一以贯之，始终从构建人类命运共同体的世界情怀出发看待和发展中美关系，对人民负责，对世界负责，对未来负责。中方的立场一以贯之，始终坚持习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则，致力于推动中美关系稳定、健康、可持续发展。中方的要求一以贯之，始终主张尊重彼此的核心利益，美方不要干涉中国的内政，不要打压中国的发展，不要在涉及中国的主权、安全、发展利益上踩踏中方的红线。

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