新华社德国汉诺威4月25日电 综述｜汉诺威工博会关注能源转型

新华社记者杜哲宇 褚怡

2024年德国汉诺威工业博览会于4月22日至26日举办。今年展会主题是“为工业可持续发展注入活力”，能源转型成为各方关注焦点。

德国总理朔尔茨在展会期间说，德国能源转型的关键是以气候友好方式和可承受价格生产更多电力，力争到2030年80%的电力来自太阳能、风能等可再生能源。

挪威是今年展会主宾国。挪威拥有丰富的水力资源，为生产绿色氢气提供了有利条件。挪威首相斯特勒在开幕式上致辞说，挪威展商将展示绿色转型解决方案，如绿氢、碳捕获系统等。

展会主办方德意志会展公司董事会主席约亨·科克勒在展会期间接受新华社记者采访时表示，气候变化威胁每一个国家，是全人类面临的共同挑战。和中国一样，德国也致力于降低二氧化碳排放，加速能源转型。

对于能源转型的关键，科克勒说，“实现从化石能源向绿色能源的过渡，首先需要保证足够的（绿色）能源，其次价格必须有竞争力，这样才能维持转型稳定。针对这一问题，本届汉诺威工博会提供了众多解决方案。”科克勒还强调了国际合作对能源转型的重要性。他表示，能源转型不分国界，需要各国通力合作才有可能实现。

德国国家氢能与燃料电池技术组织（NOW）氢能、替代燃料和燃料电池部门主管约翰内斯·道姆在展会期间举行的一场访谈中介绍，德国政府重视氢能基础设施建设与技术攻关投资，早在2006年就开始资助氢燃料电池技术，2016年又启动了第二阶段资助和相关创新计划。德国目前有超过90座加氢站，有数百辆氢能巴士已获得补贴。

道姆还指出，想要实现应对气候变化目标和能源转型，仅靠氢能远远不够，需要多管齐下，发展更多技术解决方案才能实现突破。

德国西门子公司管理委员会成员兼数字工业首席执行官塞德里克·奈克接受新华社记者采访时说，要实现能源转型，渐进式调整是不够的，必须进行深刻变革。这首先需要加强创新，以更快更有效的方式推动转型；其次需要加强合作，“相互学习，捆绑各方的优势和能力，建立拥有众多优秀参与者、众多想法和众多不同应用案例的合作伙伴生态系统”；此外，向更可持续的发展方式转型与数字化转型息息相关，人工智能等新技术在工业领域的应用在推动能源转型方面充满潜力和广阔前景。

汉诺威工博会诞生于1947年，现已成为全球最具影响力的工业展会之一。本届展会吸引了来自约60个国家和地区的近4000家参展商，其中来自氢能和燃料电池领域的500余家参展商展示了能源解决方案。

(责编：刘洁妍、崔越)