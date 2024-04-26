人民网斯德哥尔摩4月25日电 （记者殷淼）当地时间4月24日，中国全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长辛保安在丹麦首都哥本哈根分别与丹麦能源署副署长裴德森、丹麦国家电网公司总裁兼首席执行官易博举行会谈，围绕共同推动能源绿色转型和可持续发展，加强务实合作进行交流。

辛保安首先介绍了全球能源互联网和中国能源电力行业发展情况。他表示，2023年中国电力行业认真贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略和“双碳”目标要求，加快构建新型电力系统和新型能源体系，为中国经济社会发展提供了坚强电力保障。在国家能源战略引领和政策有力驱动下，在政府、电源、电网等各方共同努力下，中国新能源装机规模及发展速度全球领先，新能源发电量占比持续提升。

辛保安指出，中丹两国近年来在气候和能源领域，特别是在可再生能源和绿色发展领域加强合作，不断深化全面战略合作伙伴关系，携手推动能源清洁转型，共同应对全球气候挑战。丹麦可再生能源发电量占比达80%，与邻国有多条交直流互联线路，在新能源并网、电力市场、能源互联等领域有着丰富的经验，值得我们学习和借鉴。希望未来合作组织能与丹麦能源署、丹麦国家电网公司围绕海上风电并网、跨国电力互联、电力市场一体化等领域开展联合研究，共同发布技术路线、国际标准等成果。

中国全球能源互联网发展合作组织主席辛保安与丹麦能源署副署长裴德森举行会谈。中国全球能源互联网发展合作组织代表团供图

裴德森表示，欧洲具有较好的清洁能源禀赋，丹麦作为欧洲能源电力市场的重要组成部分，一直致力于绿色低碳转型，并通过与周边国家的电网互联，实现彼此受益。丹中在研究提升能源效率、区域供热、风力系统整合等方面具有良好的合作基础，期待未来与合作组织加强合作，共同推动电力互联互通和能源低碳转型发展。

中国全球能源互联网发展合作组织主席辛保安与丹麦国家电网公司总裁兼首席执行官易博举行会谈。中国全球能源互联网发展合作组织代表团供图

易博表示，丹麦国家电网公司是一家负责输电和输气的系统运营企业，在执行国家气候政策、能源结构多元化发展和氢能开发利用等方面起到了重要作用。希望未来与合作组织进一步加强交流，在技术和管理创新、清洁能源开发利用、能源互联互通等方面开展密切深入的合作。

中国国家电网有限公司副总工程师兼国际部主任朱光超、党组组织部主任李生权，丹麦能源署国际合作中心主任乌尔里克·埃弗斯布施、特别顾问延斯·海因，丹麦国家电网公司国际合作高级总监彼得·马库森等参加上述会谈。

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