人民网约翰内斯堡4月25日电 （刘畅）为进一步深化深圳与南非经贸合作，4月24日，由深圳市发展和改革委员会主办、中国银行约翰内斯堡分行承办的“中国（深圳）-南非招商推介会”在南非约翰内斯堡成功举行。南非工业发展公司（IDC）等政府投融资平台，南非标准银行（Standard Bank）、南非商业银行（Nedbank）等当地代表性金融机构，GridCars、Newrgy Trading、Switchcom Distribution等南非企业，金山大学（Wits University）等当地知名高校，以及华为、创维、荣耀、英飞源等中国企业共约90人参会。

中国驻南非约翰内斯堡总领事潘庆江致辞。人民网 刘畅摄

中国驻南非约翰内斯堡总领事潘庆江在致辞中表示，深圳在人工智能、新能源汽车、移动通信等高科技产业方面具有巨大优势，可为南方与中方开展务实合作提供良好机遇，相信未来几年双方合作将取得丰硕成果。

深圳市发展和改革委员会主任郭子平致辞。人民网 刘畅摄

深圳市发展和改革委员会主任郭子平对中国特别是深圳与南非的广阔合作前景作了分享和介绍，强调了深圳作为创新创业的摇篮和开放多元的城市，以及深圳在金融、商贸、高端制造等领域的优势，同时向南非企业和机构发出选择深圳、投资深圳的诚挚邀请。

南非中国经贸协会会长、中国银行约翰内斯堡分行行长张朝阳致辞。人民网 刘畅摄

南非中国经贸协会会长、中国银行约翰内斯堡分行行长张朝阳表示，南中经贸协会拥有200多家会员单位，覆盖能源、金融、矿业、物流、通讯等多个行业，作为在南非投资的中资企业代表机构，协会致力于促进各行业之间的经贸投资合作。中国银行约堡分行是非洲规模最大的中资金融机构和首家人民币清算行，通过分行深耕非洲20余年形成的市场优势，充分发挥集团全球化、综合化经营优势，为促进中南经贸合作和综合往来提供高质量金融服务。

创维南非绿能公司总经理倪亮介绍创维的破圈之路。人民网 刘畅摄

深圳市黄金珠宝首饰行业协会副会长李泽锋介绍深圳市黄金珠宝产业发展情况。人民网 刘畅摄

深圳市黄金珠宝首饰行业协会、创维南非绿能公司等业界代表作主题演讲，双方与会机构对合作项目开展具体对接。

嘉宾出席华为分销子品牌坤灵出海南非剪彩仪式。 人民网 刘畅摄

深圳和南非双方代表企业、研究机构等在推介会上签署了8份合作协议，推动双方在产业资源共享、市场需求对接、创新成果转化等方面的合作。

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