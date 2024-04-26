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“美丽河北”文旅经贸交流推介活动在埃及成功举办

2024年04月26日09:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗4月25日电 （记者黄培昭）为推进以文旅交流为载体的中埃文明对话，讲好河北故事、传播河北声音，提升河北文旅在埃及的影响力和传播力，当地时间4月22日下午，由河北省文化和旅游厅主办的“美丽河北”——河北文旅经贸交流推介活动，在《开罗宣言》签署地、埃及首都开罗米娜宫成功举办。

推介活动以文旅、经贸深度融合的形式展开，推介以宫廷礼仪舞、河北梆子、吴桥杂技、魔术、太极等河北文艺精品将河北的悠久历史、灿烂文化、壮美山川等旅游文化资源串联起来，呈现了一场精彩的视觉盛宴。推介活动期间，河北经贸也推介展示了河北企业蓬勃发展的强劲势头和光辉前景。

为搭建河北与埃及文旅交流合作的新平台，河北省文化和旅游厅与埃及河北商会合作设立“河北文旅（埃及）推广中心”，河北省文化和旅游厅向埃及河北商会授牌。该中心将以常态化、持续性、特色化的宣传推广活动，全方位展示河北文旅资源，吸引更多旅埃华侨华人、埃及民众赴河北旅游观光、休闲度假。

活动结束后，与会嘉宾意犹未尽，久久不愿离去。受邀参加活动的埃及漫画家阿姆鲁·奥卡沙在现场即兴创作漫画《用心爱河北》，表达对河北风光、河北文化、河北人民的热爱。为本次活动提供志愿服务的华小文、恩彩、欣妍等埃及青年，则骄傲地摆正带有自己名字和头像的工作证，与河北风光展、非遗传承人等合影留念，满眼洋溢着参与其中的幸福与自豪。旅居河北的埃及青年刘正曦在网上得知活动消息后，在朋友圈发文表示“我也是河北人，下次活动带上我”。

(责编：燕勐、刘慧)

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