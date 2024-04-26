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俄罗斯艺术大师采列捷利美术作品展在莫斯科举行

2024年04月26日09:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科4月25日电 （记者隋鑫）4月24日，莫斯科现代艺术博物馆举办俄罗斯艺术大师祖拉布·采列捷利美术作品展，庆祝这位传奇艺术家90岁寿辰。莫斯科文化局局长福尔欣、俄罗斯外交部新闻发言人扎哈罗娃、莫斯科中国文化中心副主任王睿等各界人士700多人出席开幕式。

采列捷利在美术作品展开幕式上致辞。于子恒摄

采列捷利在美术作品展开幕式上致辞。于子恒摄

此次展览主题为“阳光花园”，展出采列捷利数十年来跨越多个艺术形式创作的300多件作品，包括油画、版画、雕塑、珐琅画等，以丰富的色彩诠释艺术家的“阳光花园”。展览还专门设立与中国品牌“红旗”汽车合作的特别项目——“丝绸之路”，展出了采列捷利为“一带一路”创作的主题雕塑模型。

采列捷利与俄罗斯外交部新闻发言人扎哈罗娃交谈。于子恒摄

采列捷利与俄罗斯外交部新闻发言人扎哈罗娃交谈。于子恒摄

祖拉布·采列捷利生于1934年1月，是苏联和俄罗斯人民艺术家，曾获苏联社会主义劳动英雄荣誉称号，至今仍担任俄罗斯艺术科学院主席。采列捷利创作领域广博，作品遍布世界许多城市，被众多知名博物馆收藏。

采列捷利在美术作品展开幕式上现场作画。于子恒摄

采列捷利在美术作品展开幕式上现场作画。于子恒摄

采列捷利一直以来对中国抱有深厚的感情，2015年应邀访问中国时，将自己为中国儿童示范的画作《北京的向日葵》，连同雕塑《珍爱和平》一同捐赠给中国美术馆。2023年9月又在北京举办“生命的律动——祖拉布·采列捷利艺术展”，再次向中国美术馆捐赠代表作品，包括油画9件、雕塑5件、版画20件。

现场观众欣赏采列捷利美术作品展上的画作。于子恒摄

现场观众欣赏采列捷利美术作品展上的画作。于子恒摄

(责编：燕勐、刘慧)

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