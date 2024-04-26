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感受新质生产力脉动 探索中拉合作新机遇——记拉美和加勒比国家使节团参访湖北

2024年04月26日08:56 | 来源：新华网
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　　新华社武汉4月25日电　题：感受新质生产力脉动 探索中拉合作新机遇——记拉美和加勒比国家使节团参访湖北

　　新华社记者乐文婉、赵鑫虎

　　在首届“中国－拉美和加勒比国家航天合作论坛”在湖北省武汉市举办之际，应外交部邀请，由25个拉美和加勒比国家的驻华使节、机构代表和媒体记者等组成的代表团于4月22日至25日访鄂，感受中国新质生产力发展脉动，探索中拉合作新机遇。

　　中国与拉美和加勒比国家在航天领域已开展长期、全面、务实的合作，涵盖空间基础设施、深空探测与空间科学、航天产业链、外空全球治理和人才培养等多个方面。

　　“阿中航天合作由来已久。中国的航天飞船曾搭载阿根廷国旗遨游太空，阿根廷的深空天文台也曾为中国探月工程提供有力的技术支撑。”出席论坛的阿根廷驻华大使马致远说，阿根廷希望继续深化与中国在各个领域的合作，航天合作是其中重要领域之一。

　　这是4月24日拍摄的湖北武汉2024年“中国航天日”主场活动开幕式现场。拉美和加勒比国家驻华使节等参加了活动。新华社记者杜子璇摄

　　代表团来到襄阳和武汉的多家新能源汽车上下游工厂参观。干净明亮的整装车间里，机械臂上下挥舞，AGV小车穿梭搬运零配件，电子屏幕实时显示生产信息。在岚图汽车科技有限公司，代表团成员兴致勃勃地试乘了多款新能源汽车，体验座椅按摩、折叠桌板、智能语音助手等功能，亲身感受汽车在数秒内从0码提速到100码的过程。

　　萨尔瓦多驻华大使阿尔多·阿尔瓦雷斯用“高度智能化、现代化”概括此行体会。“在很短的时间里，我们见证了一辆汽车由零部件组装到最后成形的过程，太神奇了。我们从这里看到了中国汽车产业科技创新的力量与决心。”他说。

　　除了“智慧的车”，在车联网的加持下，湖北还打造出“智能的路”。在湖北（襄阳）国家级车联网先导区运营中心，中心城区400余个交通路口实时交通状况、道路潜在危险状况和交通碳排放数据等信息在大屏幕上一览无余，红绿灯也据此实现实时智能调度。

　　“我以前是计算机科学专业的学生，如果还在学校，我也会想做一些物联网方面的研究。现在，作为大使，看到这些技术变成现实，很希望我们能向中国学习。”巴巴多斯驻华大使哈伦·亨利说，2020年，巴巴多斯曾从中国购买30多辆电动公交车，这些电动公交车都安装了空调，行驶安静而平稳，得到广泛好评。

　　4月22日，拉美和加勒比国家驻华使节、机构代表和记者在湖北（襄阳）国家级车联网先导区运营中心参访。新华社记者 杜子璇 摄

　　在湖北绿神农业科技有限公司的麦田里，青绿的麦穗随风摇动，无人植保机往来穿梭喷洒叶面肥；在水稻育秧现场，秧盘源源不断地从自动育秧生产线下线……在苏里南驻华大使张碧芬看来，智慧农业技术能大大节省人力，提高效率。“水稻在苏里南广泛种植，我们想和湖北企业合作，把智慧农业技术引进到苏里南。”她说。

　　同样对湖北农业发展印象深刻的还有危地马拉《标准》融媒体创始人、主编克劳迪亚·门德斯·阿丽亚萨。此行，她曾住进襄阳堰河村的农家，体验采茶，并与村民们一起围着篝火跳舞。她说：“堰河村曾是贫困村，但当地以茶为媒，发展起旅游业和配套服务，提振了经济。”

　　4月23日，拉美和加勒比国家驻华使节、机构代表和记者在湖北绿神农业科技有限公司参访。新华社记者 杜子璇 摄

　　科技发展进步离不开人才支撑。湖北作为科教大省，仅在省会武汉便拥有高校92所、在校大学生130万人，其中不少来自拉美和加勒比国家。

　　在湖北大学与中国学生、拉美和加勒比国家在鄂留学生交流后，尼加拉瓜驻华大使迈克尔·坎贝尔深情回顾两国交往合作史。“尼中两国高校合作密切、友谊深厚，帮助尼加拉瓜提升了高等教育水平。希望留学生们努力学习，承担起文化交流使者的责任，促进拉中人文互动与文明交流互鉴。”坎贝尔说。

　　离鄂之际，回望此行，代表团团长、乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯表示，通过湖北看到了中国经济增长的韧性，相信中国未来将继续是推动世界经济增长的引擎。

(责编：刘洁妍、崔越)

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