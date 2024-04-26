新华社巴黎4月25日电（记者徐永春）国际能源署25日发布报告说，得益于成本下降、推进创新和支持性产业政策等，2023年电池在电力行业的部署量同比增加一倍以上，其增长超过几乎所有其他清洁能源技术。电池技术对于实现气候和能源目标至关重要。

这份名为《电池和能源安全转型》的报告对整个电池技术生态系统作了全面分析。报告指出，与使用化石燃料发电相比，电池可以与可再生能源结合，成为一种有竞争力、安全可靠且可持续的替代技术，同时也能通过为电动车提供动力来推动道路交通的去碳化进程。

报告指出，在不到15年时间里，电池成本下降了90%以上。最常见的电池类型是锂离子电池，通常与消费电子产品相关。而如今，来自能源行业的需求占电池总需求的九成以上。去年，电力行业的电池部署量同比增长超过130%，为全球电力系统增加了42吉瓦的电力。在交通运输领域，电池技术推动电动汽车销量从2020年的300万辆猛增至去年的近1400万辆，预计未来几年将进一步强劲增长。

报告预计，从现在到2030年，电池部署规模需要大幅扩大，以使世界能够走上实现能源和气候目标的正轨。在这种情况下，到2030年，全球总体储能容量将增加6倍，这其中增量的九成来自电池储能容量。

该报告强调了电池储能的多功能性。作为清洁能源转型的一部分，电池可以经济有效地支持电力安全；在电力领域，电池有助于消除风能和太阳能等技术产生的可再生电力的波动性。此外，电池储能可以缓解电力供应高峰期的电网拥堵，为捕获和存储多余的可再生电力提供出口。

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