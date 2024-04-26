新华社科伦坡4月25日电（记者陈冬书）中国云南省医疗队斯里兰卡“光明行”活动仪式25日在科伦坡兰卡医院举行，100名当地白内障患者在“光明行”活动期间接受免费复明手术治疗。

斯里兰卡议长阿贝瓦德纳、卫生部长拉梅什·帕蒂拉纳、中国驻斯里兰卡大使戚振宏和当地白内障患者及其家属等参加了仪式。

阿贝瓦德纳在仪式上表示，感谢中国派来优秀的医生团队，带来先进的医疗设备和技术，为斯里兰卡白内障患者带来光明。过去几十年来，每当斯里兰卡遭遇困难，中国政府和人民总会毫不犹豫地伸出援手。

戚振宏说，此次云南省医疗队以精湛的医术和令人敬佩的医德，向斯里兰卡播撒光明，充分体现了中国政府和人民对斯里兰卡朋友的友好情谊。中国将继续在卫生健康领域向斯里兰卡提供帮助，鼓励和支持中斯两国医疗组织加强交流合作，促进民心相通。

58岁的坎蒂·蓬奇赫瓦来自斯南部汉班托塔市，24日接受了白内障复明手术。她在兰卡医院活动现场对记者说，最近5年她的视力严重下降，只能看到微光和人影。“昨天的手术全程没有痛苦，术后效果特别好，现在视力提高了不少，我很感谢中国医生。”

本次斯里兰卡“光明行”活动由中国驻斯里兰卡大使馆指导，云南省人民对外友好协会、斯中社会文化合作协会主办，来自昆明医科大学第一附属医院的8名医护人员在22日至26日期间，为100名斯里兰卡本地患者进行手术治疗，年纪最大的患者98岁。2023年5月，云南省医疗队首赴斯里兰卡，开展“光明行”活动。

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