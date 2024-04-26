新华网法兰克福4月25日电（记者 黄燕）中国沧州-德国经贸合作洽谈会于当地时间24日下午在德国法兰克福举行。

河北省政协副主席、沧州市委书记康彦民在推介致辞中表示，沧州与德国合作友谊深厚，双方贸易往来紧密，外贸品类涵盖有机化学品、机械管件等领域。德国已成为沧州在欧盟最重要的贸易伙伴。去年沧州与德国完成进出口额9.2亿元人民币，在该市与欧盟国家的贸易中位居第一。

作为国务院确定的沿海开放城市，沧州是环渤海经济区和京津冀都市圈的重要组成部分，区位交通便利、产业基础雄厚、生态环境优美，拥有中国西煤东运、北煤南运的重要枢纽港，连续五年举办中国-中东欧（沧州）中小企业合作论坛，正在努力打造多功能、综合性、现代化大港和世界级先进制造业集群。

康彦民表示，欢迎德国企业将沧州作为战略合作首选地，在拓展传统领域合作的同时，激活新能源、人工智能、数字化等新领域合作活力，打造高水平产业链、供应链和创新链。

德国联邦经济发展和对外贸易协会董事会主席米夏埃尔·舒曼说，现在德国公民去中国享有免签政策，欢迎德国企业去实地看一看，中国发展很快，有值得德国学习之处。沧州是座美丽的城市，很多德国人可能还没听说过，未来会越来越多地听到它的名字。双方将有更多机会，尤其在数字化、人工智能、新原料、绿色化工等新领域开展合作。

德国宝科利公司首席执行官马克·亨贝克在视频讲话中说，其公司已在沧州成功处理了100万件汽车零部件，有信心进一步扩大在沧州的业务。他表示投资沧州是一个非常正确的决定，愿意毫无保留地向所有感兴趣的公司推荐沧州。

中国驻法兰克福总领馆经商处代表、德国巴符州内政部质量管理专家、德国联邦经济发展和对外贸易协会下萨克森州代表等参加了合作洽谈会。沧州市与德国联邦经济发展和对外贸易协会、德国瑞科技术服务公司等签署了合作协议，并向3名“沧州市招商大使”颁发了聘书。

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