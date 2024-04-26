瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）当地时间22日发布的最新报告显示，2023年全球军费开支总额达到2.443万亿美元的历史新高，连续第九年增长，且6.8%的同比增幅为2009年以来最高。

据统计，2023年全球军费开支占全球国内生产总值（GDP）的比例升至2.3%；各经济体平均军费开支占到其政府总开支的6.9%，同比上升0.4个百分点；人均军费开支达306美元，创下1990年以来的最高水平。

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所报告截图

北约军费“上限”变“基线”

根据SIPRI的报告，全球军费激增发生在“战争、紧张局势和不安全状况加剧”的背景之下。而美国领衔的北约是军费增长大户。

报告显示，2023年，北约全部31个成员国（当时瑞典尚未加入）的军费开支总计13410亿美元，占全球的55%。

作为北约“盟主”，美国的军费同比增长2.3%，达到9160亿美元，占北约总军费开支的68%。

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所官网截图

值得注意的是，SIPRI划分的几大地理区域的军费开支自2009年以来全部首次出现增长。其中，美国主导拱火地缘冲突或挑动阵营对抗和军费竞赛的欧洲、亚太、中东的军费增幅尤为明显。

首当其冲的自然是已经历了两年多俄乌冲突的欧洲。

在美国和北约的“力挺”之下，作为冲突当事方之一的乌克兰2023年军费开支达648亿美元，同比激增51%，排名全球第八位。

军费开支占到乌国内生产总值（GDP）的37%、政府总开支的58%。如果加上美西方的数百亿美元军事援助，经济体量只相当于俄罗斯百分之十几的乌克兰的广义军费开支竟然相当于俄罗斯军费开支的91%。

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所官网截图

而随美共同“挺乌制俄”的欧洲国家也为了应对“俄罗斯威胁”大把烧钱。

2023年，大多数欧洲的北约成员国都增加了军费开支，在北约军费总开支中占比达到28%，创十年来最高水平。

其中，作为“挺乌制俄”最积极的北约成员国之一，波兰2023年军费开支同比暴增75%，达到316亿美元，在全球排名第14位，是欧洲国家中增幅最大的。

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所官网截图

《纽约时报》干脆在报道标题里直言，“乌克兰战争让世界军费开支达到35年来的最高水平”。

报道称，去年整个欧洲大陆的军费开支增加了约16%，达到5880亿美元。

在部分资金流向乌克兰的同时，欧洲各国也增加了本国军事开支；其中东欧地区增幅最大，达到31%。

《纽约时报》报道截图

SIPRI的报告特别提到，去年北约31个成员国（无瑞典）中，有11个国家达到或超过了北约提出的军费开支至少应在GDP中占比2%的标准。这也是自北约2014年正式确定这一目标以来的最高数字。

SIPRI军费和武器生产项目研究员斯卡拉扎托称，对于欧洲的北约成员国来说，持续了两年多的俄乌冲突从根本上改变了它们的“威胁观”，而军费开支在GDP中占比的上升鲜明地反映了这种观念改变。

在他看来，北约定下的2%军费标准正越来越被视为一个“基线”，而不再是最初设计的“上限”。

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所官网截图

“美国想让欧盟陷入‘战争经济困境’”

俄乌冲突爆发后，在美国和北约极力营造的“俄罗斯威胁”气氛下，欧洲多国深陷安全焦虑。

不仅长期中立的芬兰和瑞典“火线入约”，而且更多奉行了几十年低军费政策的欧洲国家一夜之间改弦更张，你追我赶地开始扩军“备战”。

据报道，在瑞典最新加入后，今年北约32个成员国中预计将有20个国家的军费开支至少达到其GDP的2%。而十年前，只有3个北约国家达到这一标准。

《纽约时报》报道截图

除了军费在GDP中占比外，SIPRI报告还特别提到了北约设定的另一个目标——将至少20%的军费开支用于“装备开支”。

报告显示，2023年有多达28个北约成员国实现了这一目标。

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所官网截图

不用多解释也能明白，“装备开支”就是买武器的钱。而说到买武器，军工实力远逊美国的欧洲国家只能重点仰仗美国军火商。

有媒体就指出，因俄乌冲突而激增的欧洲军费开支中，相当一部分用在了购买美国武器上。

例如，波兰去年军费开支占到GDP的3.9%，位居北约国家榜首，在一定程度上就归因于“在美国的指导下投资20亿美元实施国防现代化计划”。

俄乌冲突爆发以来，波兰已经从美国洛克希德·马丁公司订购了500套“海马斯”多管火箭炮系统，从通用动力公司订购了250辆“艾布拉姆斯”主战坦克。

再如，去年刚刚加入北约的芬兰也将军费大幅增加了54%，达到GDP的2.4%。而为购买美国的F-35隐形战机和防空系统，芬兰的军备采购支出在一年内增加了两倍。

卡塔尔半岛电视台网站报道截图

德国联邦议院外事委员会委员马蒂亚斯·穆斯多夫近日接受采访时警告，如果继续拱火冲突，包括德国在内的欧洲国家将沦为美国的炮灰。

“美国想要达到的目的，是让欧盟陷入一种‘战争经济困境’。这意味着我们将失去持续数年的繁荣，民众不得不为经济衰退做准备。”

穆斯多夫强调，军事手段从来都不是解决俄乌冲突的合理途径。眼下德国民众反对政府军援乌克兰的声浪日渐高涨，同时越来越多的人认识到，德国乃至欧洲不应继续牺牲自己的利益，为美国挑起的事端买单。

资料图：马蒂亚斯·穆斯多夫

(责编：于洋、刘叶婷)