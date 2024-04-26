新华社巴黎4月25日电（记者唐霁 罗毓）法国总统马克龙25日警告说，世界处于前所未有的变革时期，欧洲如不行动起来“可能会灭亡”。

马克龙当天在巴黎索邦大学发表演讲，阐述法国的欧洲政策方向。他说，世界处于动荡中，变革正在加速，未来十年欧盟面临“被降级”“被削弱”的巨大风险，所以欧洲国家必须行动起来，否则“欧洲可能会灭亡”。同时，欧洲需要在和平与战争、数字化转型、人工智能、环境和脱碳等重大问题上做出选择。

在防御问题上，马克龙表示希望建立一个具有“战略自主权”的“强大的、被尊重的欧洲”。他呼吁欧洲提出一项“欧洲防御倡议”，其中“可能”包括建立欧洲反导弹防御系统。他还希望发展欧洲的网络安全和网络防御能力。

马克龙在谈到外交问题时表示，必须建设一个“有能力表明永远不会是美国附庸”的欧洲，一个懂得与世界所有地区、特别是新兴国家对话的欧洲。

在移民和安全问题上，马克龙呼吁欧洲加强协调，保护外部边境。他建议欧盟在移民问题、打击有组织犯罪和恐怖主义、打击贩毒等方面建立一个有助于欧盟作决策的政治机制。

马克龙表示，希望欧盟到2030年成为“世界领导者”。欧盟应在人工智能、量子计算机、太空、生物技术和新能源5个未来战略领域制定“专项资金战略”。他要求将脱碳目标纳入欧洲央行的使命中，并强调欧盟需要一项重大的投资预算用于防御、人工智能和脱碳。

法国媒体指出，马克龙当天的演讲是对其7年前在索邦大学发表的关于欧盟的建议主张的回顾，及其对欧盟未来的展望，也是他在即将举行的欧洲议会选举前为法国执政党复兴党造势。新一届欧洲议会选举定于6月6日至9日举行，这将是英国“脱欧”后的首次欧洲议会选举，被视为欧洲政治的“风向标”。

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